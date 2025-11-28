- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 141
- Час на прочитання
- 2 хв
Яка довжина волосся старить, а яка омолоджує на десяток років: поради стилістів для жінок за 50
Які стрижки мають омолоджувальний ефект, а які не варто робити жінкам зрілого віку.
Після 50 років жінкам хочеться мати стильний і водночас природний вигляд, не витрачаючи багато часу на укладання. І саме довжина волосся відіграє ключову роль у тому, який вигляд матиме обличчя — свіжим чи втомленим. Стилісти розповіли, яка довжина волосся додає віку, а яка, навпаки, омолоджує і робить загальний образ бездоганним.
Яка довжина волосся додає віку після 50
Довге волосся нижче лопаток. Експерти наголошують: надто довгі пасма підкреслюють вікові зміни — обвисання овалу, тонкість волосся, неоднорідну текстуру. Такі локони створюють відчуття втомленого образу.
Каре однієї довжини. Ідеально рівний зріз без об’єму біля кореня візуально робить обличчя ширшим та підкреслює всі його недоліки. Така форма може додати з десяток зайвих років. Чому старить: створює пласку форму голови; не приховує вікових змін у нижній частині обличчя; має занадто суворий вигляд.
Яка довжина волосся омолоджує на 10 років
Середня довжина. Найбезпечніший та найуніверсальніший варіант. Пасма гарно рухаються під час ходьби, створюють легкість і не обтяжують риси обличчя. Такі зачіски додаватимуть м’якості образу та створюватимуть легкі хвилі для об’єму. Також вони пасують абсолютно всім, тому це ідеальний варіант для тих, хто хоче омолодитися.
Подовжений боб. Це головна омолоджувальна стрижка для жінок 50+. Вона робить образ доглянутим, додає об’єму і приховує вікові зміни на обличчі. Переваги подовженого бобу: маскує неідеальний овал обличчя, візуально підтягує риси, має сучасний та дорогий вигляд.
Коротке легке каре. Довжина до середини шиї з текстурованими кінчиками створює ефект густого та живого волосся. Така стрижка додає грайливості, робить волосся легким і рухливим, підходить навіть для дуже тонкого волосся.