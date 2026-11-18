Модна форма нігтів

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Мода на манікюр постійно змінюється. Якщо раніше популярністю користувалися довгі мигдалеподібні нігті та чіткий квадрат, то останнім часом дедалі більше уваги приділяють природній довжині, акуратній формі та зручності.

2027 року ця тенденція, ймовірно, триватиме. На перший план може вийти сквовал — форма, яка поєднує прямий кінчик квадрата та м’які заокруглені кутики овала. Вона має охайний вигляд, підходить навіть для коротких нігтів і не вимагає складного догляду.

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Як повідомляє Vogue España, сквовал називають однією з помітних тенденцій манікюру наступного року. Розповідаємо, що це за форма, кому вона підходить та з якими кольорами найкраще поєднується.

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Що таке сквовал

Назва squoval утворилася від двох англійських слів: square — квадрат і oval — овал. Це квадратна форма нігтів із плавно заокругленими кутиками.

На відміну від класичного квадрата, сквовал не має гострих кутів, які можуть чіплятися за одяг. Водночас його кінчик залишається майже прямим, а не повністю округлим, як у традиційного овалу.

Головні особливості цієї форми:

вільний край нігтя залишається майже прямим;

бічні боки не звужуються до кінчика;

кутики плавно заокруглені;

форма має найкращий вигляд на коротких і середніх нігтях.

Завдяки такому поєднанню сквовал зберігає чіткі обриси квадрата, але має м’якший і природніший вигляд.

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Чому сквовал актуальний

Головна перевага сквовала — практичність. Заокруглені кутики менше чіпляються за одяг і допомагають зменшити ризик обламування нігтів.

Як зазначає Cosmopolitan, така форма особливо добре підходить для коротких нігтів, і її легко підтримувати.

Ще одна причина популярності — універсальність. Сквовал однаково добре поєднується з однотонним покриттям, французьким манікюром і мінімалістичним дизайном.

Крім того, ця форма відповідає сучасному інтересу до стриманого манікюру та природної довжини нігтів.

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Кому підходить сквовал

Сквовал можна адаптувати під різні пальці та природну форму нігтьової пластини.

Особливо вдалий вигляд він має на коротких нігтях, оскільки не вимагає значної довжини для створення охайного контуру.

Для широких нігтьових пластин кутики можна трохи сильніше пом’якшити, щоб форма не здавалася надто масивною. Якщо нігті вузькі та видовжені, рівний край допоможе надати манікюру чіткіших обрисів.

Водночас універсального варіанта для всіх немає. Під час вибору форми варто враховувати природний вигин нігтя, його міцність і бажану довжину.

Як зробити сквовал удома

Створити такий манікюр можна самостійно за допомогою пилочки. Головне — не заокруглювати нігті занадто сильно, інакше замість сквовала вийде звичайний овал.

Для цього потрібно:

Вирівняти довжину, підпиляти нігті так, щоб їхні кінчики утворювали майже пряму лінію. Зберегти рівні боки, не звужувати ніготь до центру, як під час створення мигдалеподібної форми. Заокруглити кутики, обережно згладити гострі краї пилочкою, залишаючи центральну частину кінчика прямою. Перевірити симетрію, подивитися на нігті спереду та переконатися, що кутики з обох боків мають однакову форму.

Для натуральних нігтів краще використовувати дрібнозернисту пилочку та працювати без сильного натиску. Не варто глибоко спилювати бокові частини нігтьової пластини, оскільки це може послабити ніготь.

Які кольори обрати

Сквовал добре поєднується як із ніжними, так і з насиченими відтінками. Для стриманого манікюру підійдуть молочний, бежевий і напівпрозорий рожевий. Тим, хто любить виразніші кольори, варто звернути увагу на винний, вишневий і шоколадно-коричневий.

Деякі з цих відтінків також згадуються серед актуальних осінніх тенденцій манікюру, які виділяє Who What Wear.

Нюдовий і молочний манікюр

Світло-рожеві, бежеві та молочні відтінки підкреслюють природну форму нігтів. Таке покриття акуратне на вигляд навіть на мінімальній довжині.

Особливо добре зі сквовалом поєднуються напівпрозорі лаки, через які злегка просвічується натуральна нігтьова пластина.

Молочний манікюр

Французький манікюр

Сквовал підходить для класичного френча завдяки рівному кінчику нігтя.

На короткій довжині можна зробити мікрофренч — манікюр із дуже тонкою білою або кольоровою лінією вздовж краю.

Такий варіант не перевантажує нігті деталями та підкреслює їхню форму.

Мікрофренч

Винний і вишневий манікюр

Для тих, хто віддає перевагу насиченим кольорам, підійдуть винний, темно-червоний і вишневий відтінки.

На коротких нігтях із заокругленими кутиками вони мають виразний і водночас стриманий вигляд.

Темновишневий манікюр

Шоколадний манікюр

Коричневі відтінки — від молочного шоколаду до темного какао — також добре поєднуються з м’якою квадратною формою.

Можна обрати однотонне глянцеве покриття або додати делікатний блиск.

Шоколадний манікюр

Яка довжина буде актуальною 2027 року

Сквовал найчастіше виконують на коротких або середніх нігтях. Для повсякденного манікюру достатньо, щоб вільний край лише трохи виступав за подушечку пальця.

Відрощувати довгі нігті спеціально для цієї форми необов’язково. Навпаки, її головна перевага — можливість створити охайний манікюр на природній довжині.

Водночас сквовал не означає повної відмови від інших форм. Овал, мигдаль і класичний квадрат залишаються актуальними, а вибір залежить від особистих уподобань.

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