Яка різниця між кричневою та білою гречкою

Гречка — одна з тих круп, з яких готують страви практично в кожній українській родині. Її цінують за високу поживність, доступність та універсальність. На полицях магазинів можна побачити як білу, так і коричневу гречку. Через це багато хто замислюється: яка все ж таки смачніша, а головне, корисніша? Дієтологи та науковці вже давно дали однозначну відповідь на це запитання.

Чим насправді різняться коричнева і біла гречка

Коричнева гречка — це термічно оброблена крупа, яка набуває глибокого присмаку завдяки обсмаженню. Її колір варіюється від золотавого до темно-горіхового, а після варіння така гречка залишається розсипчастою й ароматною.

Біла гречка — це той самий продукт, але у своєму первісному вигляді, без термічної обробки. Вона світла, ніжна, м’яка на смак і за текстурою ближча до рису. Завдяки мінімальній обробці вона містить більше вітамінів та антиоксидантів, які частково зникають під час обсмаження.

Яка гречка смачніша: висновки експертів

Фахівці зазначають, що різниця у смаку між двома видами гречки настільки помітна, що їх навіть складно назвати повноцінними аналогами.

Коричнева гречка має насичений горіховий аромат, який робить її фаворитом у стравах, де потрібен характерний смаковий акцент — гарнірах, кашах, запіканках.

Біла гречка, навпаки, відзначається м’яким, ледь кремовим смаком і чудово підходить тим, хто не любить інтенсивних запахів. Вона ідеальна для салатів, супів, дієтичних страв і раціону дітей.

Тому зазвичай найсмачнішою вважається коричневу гречку, а найніжнішою й універсальнішою є біла.

Яка гречка корисніша — біла чи коричнева

За загальним складом білків, клітковини та амінокислот обидва види крупи близькі. Однак необсмажена гречка має перевагу в кількості природних антиоксидантів, вітамінів групи B і мінералів, саме через відсутність термічної обробки.

Коричнева гречка, попри це, легше засвоюється, менше подразнює шлунок і швидше готується, що робить її .значно популярнішою для щоденного раціону.

Тож дієтологи приходять до спільного висновку: найкориснішою буде та гречка, яка відповідає потребам конкретної людини та способу приготування.

Який вид гречки вибрати для щоденного меню: поради кухарів

Дорослим із нормальним травленням і тим, хто хоче отримати найбільш виразний смак, найкраще підходить коричнева гречка, вона зберігає форму та має приємну щільність.

Біла гречка підходить людям на дієті і після хвороб, дітям і тим, хто не любить насиченого гречаного аромату. Вона ніжна, м’яка й добре поєднується із легкими м’ясними й рибними стравами.

Професійні кухарі радять мати вдома обидва види крупи та використовувати їх за призначенням — це зробить меню різноманітним і корисним.