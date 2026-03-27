Яка картопля не боїться фітофтори та інших захворювань: найкращі сорти для садіння 2026 року

Які урожайні сорти картоплі

Фітофтора — одна з найнебезпечніших хвороб картоплі, яка здатна знищити врожай буквально за кілька тижнів. Саме тому досвідчені городники все частіше роблять ставку не на хімію, а на правильний вибір сортів. Сучасна селекція вже пропонує чимало варіантів, які мають підвищену стійкість до хвороб і добре адаптовані до українського клімату. Якщо вибрати такі сорти, можна значно зменшити ризики захворювання культури й отримати стабільний урожай.

Найкращі сорти картоплі, які не бояться фітофтори

«Скарб». Один із найнадійніших сортів із високою стійкістю до комплексу хвороб, включаючи фітофтороз. Дає стабільний урожай навіть у несприятливих умовах.

«Лабелла». Сучасний сорт із гарним імунітетом до грибкових захворювань. Відзначається високою врожайністю та великими рівними бульбами.

«Алует». Європейський сорт, спеціально виведений, із підвищеною стійкістю до фітофтори. Добре підходить для вирощування у регіонах із прохолодним кліматом.

«Вектар». Відомий своєю витривалістю до хвороб і стабільною врожайністю. Добре переносить вологий клімат, де фітофтора поширюється найшвидше.

«Лорх». Класичний перевірений сорт, який демонструє стійкість до багатьох захворювань, включаючи фітофтору.

«Росинка». Сорт із комплексною стійкістю до кількох хвороб, у тому числі грибкових інфекцій. Дає високий урожай і добре зберігається.

«Лазурит». Ранній сорт із хорошою витривалістю до захворювань. Підходить для тих, хто хоче отримати урожай якомога раніше.

«Коннект». Сучасний високоврожайний сорт із покращеною стійкістю до хвороб і хорошими смаковими якостями.

Що ще допоможе захистити картоплю

Навіть найстійкіші сорти потребують базового догляду. Для максимального ефекту варто: