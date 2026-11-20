Чому груші краще їсти зі шкіркою / © pixabay.com

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Груші — один із найкорисніших фруктів для щоденного раціону. Вони містять багато клітковини, природні антиоксиданти, калій і вітамін С, водночас залишаються помірно калорійним перекусом. Особливо цінні ці плоди для травлення: одна середня груша забезпечує організм приблизно 6 г харчових волокон. За даними американської клініки Cleveland Clinic, регулярне споживання фруктів із клітковиною допомагає підтримувати здоров’я кишківника та серця. Розповідаємо, чим ще корисні груші та чому їх краще їсти зі шкіркою.

П’ять причин регулярно їсти груші

Допомагають налагодити травлення. Головна перевага груш — високий вміст клітковини. Вона сприяє нормальній роботі кишківника, допомагає підтримувати регулярне випорожнення та зменшувати ризик закрепів. У плодах є пектин — розчинна клітковина, яка також слугує поживним середовищем для корисних кишкових бактерій.

Підтримують здоров’я серця. Груші містять калій, необхідний для нормальної роботи м’язів і регуляції артеріального тиску. Харчові волокна також можуть сприяти підтриманню здорового рівня холестерину. Крім того, у плодах є флавоноїди — рослинні сполуки з антиоксидантними властивостями. Саме тому груші добре вписуються в раціон, спрямований на підтримання серцево-судинного здоров’я.

Допомагають контролювати апетит. Одна середня груша містить приблизно 100 кілокалорій, близько 6 г клітковини та багато води. Завдяки такому поєднанню фрукт добре насичує і може стати корисною заміною солодощам, печиву чи іншим калорійним перекусам. Це особливо зручно для тих, хто стежить за харчуванням.

Постачають організму антиоксиданти. У грушах є поліфеноли, зокрема флавоноїди, які допомагають захищати клітини від пошкодження внаслідок окисного стресу. Значна частина цих речовин міститься у шкірці. Антиоксиданти не є ліками, але їх регулярне надходження з різноманітними рослинними продуктами важливе для повноцінного харчування.

Доповнюють раціон вітамінами та мінералами. Середня груша забезпечує організм приблизно 8 мг вітаміну С і 206 мг калію. Вітамін С потрібен для нормальної роботи імунної системи та утворення колагену, а калій бере участь у роботі нервової системи й м’язів. Хоча груша не є рекордсменом за вмістом цих речовин, вона допомагає урізноманітнити щоденне меню.

Чому груші краще їсти зі шкіркою

Очищаючи грушу, люди часто позбавляються частини її найцінніших компонентів. У шкірці міститься значна кількість харчових волокон і рослинних антиоксидантів. Тому, якщо плід якісний і добре вимитий, краще їсти його неочищеним.

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Перед вживанням достатньо ретельно промити фрукт під проточною водою. Якщо груша тверда, її можна нарізати скибочками та додати до вівсянки, кисломолочного сиру або натурального йогурту. Також плоди добре смакують у салатах, запеченими з корицею або як доповнення до страв із птиці.

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Свіжі груші зазвичай є найкращим вибором для щоденного вживання. Заморожені також можуть бути корисними, а консервовані варто обирати без доданого цукру або в натуральному соку, а не в солодкому сиропі.

Кому варто обмежити кількість груш

Попри користь, ці фрукти можуть спричиняти дискомфорт у людей із чутливим травленням. Груші містять фруктозу та сорбітол — природні вуглеводи, які в деяких людей погано засвоюються. Через це можуть виникати здуття, надмірне газоутворення, біль у животі або діарея.

Особливо уважними варто бути людям із синдромом подразненого кишківника. Фахівці Університету Монаша відносять груші до продуктів із високим вмістом FODMAP — групи коротколанцюгових вуглеводів, які можуть посилювати симптоми цього стану.

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