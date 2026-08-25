Яка користь м’яти для серця, мозку та кишківника: найкращі способи заготівлі на зиму

Користь м’яти для організму / © www.freepik.com/free-photo

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М’ята — не лише ароматна рослина для чаю та десертів. Її листя містить ефірну олію, ментол та інші рослинні сполуки, завдяки яким м’ята здавна використовується в харчуванні та фітотерапії. Напій із м’яти може бути приємним доповненням до раціону, зокрема після їжі. Водночас не варто сприймати її як ліки від серцево-судинних чи інших захворювань. Щоб узимку зберегти аромат і властивості рослини, м’яту можна заготовити кількома простими способами.

Як м’ята може впливати на організм

Користь для кишківника. М’ятний чай традиційно використовують для підтримання комфортного травлення. М’ята може допомагати розслабити гладку мускулатуру травного тракту, тому напій із неї часто вживають при відчутті важкості після їжі.

Користь для мозку та нервової системи. Аромат ментолу також може сприяти відчуттю свіжості та бадьорості. Саме тому м’ятний чай часто обирають у моменти втоми або після напруженого дня.

Користь для серцево-судинної системи. М’ята здатна полегшувати симтоми гіпертонії, аритмії чи інших серцевих захворювань. Її можна використовувати як ароматну траву в межах збалансованого харчування, але не замість призначених лікарем препаратів.

Які найкращі способи заготівлі м’яти на зиму

Сушіння — найпростіший спосіб. Для сушіння потрібно вибрати здорові пагони без плям і пошкоджень. М’яту промивають за необхідності, добре обсушують, після чого розкладають тонким шаром у сухому, затіненому та добре провітрюваному місці. Не варто залишати рослину під прямим сонячним промінням — це може погіршити її аромат. Після повного висихання листя зберігають у герметичній сухій ємності.

Заморожування листя. Свіжу м’яту можна заморозити. Листя промивають, ретельно обсушують і розкладають невеликими порціями в контейнери або пакети. Ще один зручний варіант — заморозити подрібнену м’яту у формах для льоду, заливши її водою. Такі кубики зручно додавати до чаю та напоїв.

М’ята з цукром. Листя можна подрібнити та змішати із цукром. Заготовку зберігають у холодильнику в чистій закритій ємності або заморожують порціями. Вона добре підходить для чаю, домашніх десертів і напоїв.

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