Найбрудніша річ у ванній кімнаті

Часто, говорячи про гігієну санвузла, ми зосереджуємося на чистоті унітаза чи раковини, проте експерти й професійні прибиральники стверджують — головним і прихованим джерелом бактерій є звичайний килимок для ванної кімнати. Цей, здавалося б, невинний предмет, який дарує комфорт ногам, виявляється ідеальним домом для мікроорганізмів, цвілі та грибка.

Чому килимок — розсадник мікробів

Основні фактори, які перетворюють килимок на біологічну небезпеку, пов’язані з постійною вологістю та його розташуванням:

Кожного разу, коли людина виходить із душу, килимок вбирає воду й залишки мийних засобів, які ідеально підходять для живлення бактерій і цвілі. Експерти зазначають, що вологі рушники й килимки створюють ідеальне середовище для розмноження мікробів вже після трьох використань, особливо якщо тканина не встигає повністю висохнути.

У суміщених санвузлах ситуація погіршується під час змивання унітаза, особливо з відкритою кришкою, коли у повітря підіймається хмара мікрочастинок і бактерій (зокрема кишкова паличка). Килимок, що має велику площу поверхні, збирає ці частинки, змішуючи їх із теплом і вологою, що прискорює ріст патогенних мікроорганізмів і призводить до появи неприємного затхлого запаху.

Постійна наявність бактерій і грибка на килимку може загрожувати шкірі ніг, спричиняючи подразнення або інші проблеми.

Як часто потрібно прати килимок

Головна проблема полягає у тому, що більшість людей перуть килимки лише раз-двічі на рік, тоді як фахівці рекомендують робити це набагато частіше.

Килимки для ванної кімнати, особливо ті, що мають гумову підкладку (вона затримує вологу), слід прати кожні кілька місяців як мінімум, а деякі експерти наполягають на щотижневому пранні, щоб уникнути розмноження грибка та бактерій.

Як доглядати за килимками

Регулярне прання допомагає запобігти появі цвілі й мікроорганізмів.

Текстильні килимки, ті, що можна прати в машинці, слід піддавати звичайному циклу прання при температурі не менше 60 градусів Цельсія. Можна додати склянку білого оцту під час полоскання, щоб краще знищити бактерії та видалити затхлий запах.

Пластикові або прогумовані моделі (з присосками) краще чистити вручну.

Замочіть килимок у ванній присосками догори або донизу на кілька годин.

Для дезінфекції використовуйте перекис водню або розведений розчин відбілювача.

Після замочування ретельно потріть поверхню щіткою, приділяючи особливу увагу кутам і заглибленням. Для важкодоступних місць можна використати стару зубну щітку.

Після очищення килимок потрібно добре просушити, бажано у вертикальному положенні (на бортику ванни або на шторці), щоб забезпечити циркуляцію повітря та повністю виключити вологу.

Щоб мінімізувати поширення мікробів по ванній кімнаті, завжди закривайте кришку унітаза перед змиванням. Це запобігає потраплянню мільйонів бактерій на килимок, рушники та інші поверхні.