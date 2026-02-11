Яка недорога частина свинини найсмачніша, найсоковитіша та найніжніша: про це мовчать усі продавці

Яка частина свинини найсмачніша / © unsplash.com

Під час вибору м’яса більшість людей звертає увагу на знайомі й популярні частини, вважаючи, що саме вони є найбільш ніжними й підходящими для кулінарних шедеврів. Продавці рідко рекомендують дешевші варіанти, хоча іноді саме вони можуть перевершити за смаком дорогі частин свинячої тушки. Досвідчені кухарі давно знають секрет: є одна частина, яка коштує недорого, але за ніжністю та соковитістю здатна обійти навіть ошийок. І саме про неї зазвичай не говорять покупцям.

Яка частина свинячої тушки найсмачніша та найсоковитіша і коштує недорого

Однією з найсмачніших частин свинячої тушки є лопатка. На перший погляд вона не здається особливо привабливою, адже має неоднорідну структуру та тонкі прошарки жиру. Але саме ця особливість робить її найкращою для приготування різноманітних страв. Лопатка містить природний мармуровий малюнок, який забезпечує м’ясу ніжність під час приготування, а жир рівномірно розподіляється, даючи соковитість без надмірної калорійності.

Чому свиняча лопатка виходить такою ніжною й ароматною після приготування

Ця частина свинини має правильне співвідношення м’язових волокон і жиру, завдяки чому м’ясо не пересихає навіть за тривалого томління. На відміну від більш пісних частин, свиняча лопатка легко розм’якшується під час приготування, стаючи буквально вершковою на смак. Вона не вимагає складних маринадів, достатньо солі, перцю та невеликої кількості часнику — і м’ясо вийде ідеальним.

Свиняча лопатка підходить для запікання, тушкування, варіння, приготування гуляшу, шашлику та фаршу. Її можна обсмажити до хрумкої скоринки або томити кілька годин до стану, коли м’ясо розділятиметься на волокна. Жодна інша частина свинячої тушки не буде настільки смачною та соковитої, ніж лопатка.