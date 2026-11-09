Яка олія дешевша за оливкову, але значно корисніша та смачніша: її варто додавати до страв

Яка олія краща й дешевша за оливкову / © www.freepik.com/free-photo

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Оливкова олія давно стала популярним інгредієнтом здорового харчування, однак вона не є єдиним джерелом корисних жирів. Є доступніша альтернатива з виразним горіховим присмаком, яка особливо цінна завдяки високому вмісту рослинних омега-3 жирних кислот. Це лляна олія холодного віджимання. Вона чудово доповнює овочеві салати, каші та холодні закушування, додаючи їм особливого смаку.

Чим лляна олія корисна для організму

За даними американської клініки Mayo Clinic, лляна олія є багатим джерелом альфа-ліноленової кислоти (ALA) — незамінної жирної кислоти родини омега-3, яку організм не може виробляти самостійно. Її потрібно отримувати з їжею.

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Ця жирна кислота важлива для нормальної роботи організму, а достатнє споживання омега-3 у межах збалансованого раціону пов’язують із підтриманням здоров’я серцево-судинної системи.

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На відміну від оливкової, яка містить переважно мононенасичені жири, лляна олія вирізняється високою концентрацією поліненасичених жирних кислот, зокрема ALA. Тому ці два продукти мають різний склад і можуть доповнювати раціон залежно від потреб і кулінарних уподобань.

До яких страв додавати лляну олію

Лляна олія має характерний насичений смак, який деяким людям нагадує горіхи. Найкраще вона розкривається у холодних стравах, де її аромат не перебивається іншими інгредієнтами.

Ось кілька вдалих способів використання:

Овочеві салати. Додайте трохи лляної олії до салату з огірків, помідорів, зелені або капусти. Для виразнішого смаку можна поєднати її з лимонним соком. Варена картопля. Полийте трохи охолоджену або ледь теплу картоплю олією і додайте кріп. Так страва набуде приємного аромату. Каші. Невелику кількість олії можна додати до вже готової гречки або вівсянки, коли страва трохи охолоне. Домашні соуси. Лляна олія підходить для холодних заправок із гірчицею, лимонним соком і зеленню. Кисломолочний сир. Кілька крапель олії, зелень і дрібка солі створять просте солоне закушування.

Як правильно вибирати та зберігати олію

Лляна олія чутлива до світла, кисню і нагрівання, тому для неї важливі правильні умови зберігання. Вибирайте продукт у темній пляшці, перевіряйте термін придатності та дотримуйтеся рекомендацій виробника. Після відкриття пляшку зазвичай варто тримати в холодильнику та використати в зазначений на етикетці термін.

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Смажити на лляній олії не рекомендується. Через особливості жирнокислотного складу вона погано підходить для сильного нагрівання. Найкраще додавати її до готових страв або використовувати для холодних заправок.

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