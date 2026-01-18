Яка олія найкраща, найсмачніша та найкорисніша: експерти дали остаточну відповідь

Яка олія найкраща / © www.freepik.com/free-photo

У супермаркетах полиці заставлені десятками видів олій, є соняшникова, кукурудзяна, лляна, гарбузова, кокосова й оливкова. Кожна з них позиціонується як надзвичайно корисна, але споживачі часто губляться у виборі. Яка ж олія справді є найсмачнішою та найкращою для здоров’я? Після багатьох років досліджень експерти з харчування, кардіологи та дієтологи дійшли спільного висновку: існує один безумовний фаворит, який перевершує інші за смаковими властивостями та комплексною користю для організму.

Яка олія визнана найкращою

Найбільш смачною, збалансованою та корисною для щоденного вживання експерти називають оливкову олію першого холодного віджимання — «Extra Virgin». Саме вона поєднує в собі оптимальний склад жирних кислот, антиоксидантів та біологічно активних речовин.

Її головна перевага — високий вміст мононенасичених жирів, які підтримують здоров’я серця і судин, знижують рівень «поганого» холестерину та захищають клітини від запалення.

Чому саме оливкова олія краща за інші

Оливкова олія виграє одразу за кількома критеріями.

Захист серця й судин. Регулярне вживання оливкової олії зменшує ризик інфарктів, інсультів і гіпертонії. Вона покращує еластичність судин та нормалізує кровообіг. Потужна антиоксидантна дія. У складі є поліфеноли — речовини, які уповільнюють старіння клітин та захищають організм від вільних радикалів. Підтримка травлення. Олія м’яко стимулює роботу жовчного міхура, покращує перетравлення їжі та допомагає засвоювати вітаміни A, D, E і K. Протизапальний ефект. За деякими властивостями оливкова олія нагадує природний протизапальний засіб, знижуючи хронічні запальні процеси в організмі. Користь для мозку. Вона підтримує когнітивні функції, покращує пам’ять та знижує ризик вікових порушень роботи мозку.

А як щодо інших олій

Інші рослинні олії також корисні, але кожна має свої обмеження.