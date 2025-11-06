Яку олію вибрати — рафіновану чи нерафіновану / © Freepik

На полицях магазинів зараз є десятки видів рослинної олії — соняшникова, оливкова, лляна, кукурудзяна та інші. А покупців найчастіше цікавить питання: яка з них корисніша — рафінована чи нерафінована? Експерти з безпеки харчування пояснюють: у чому різниця і як вибрати правильну олію для щоденного вживання.

Яка різниця між рафінованою та нерафінованою олією

Нерафінована олія — це продукт першого віджимання, який проходить мінімальну обробку. Вона зберігає природний аромат, колір і максимум корисних речовин, зокрема вітаміни A, E, K та антиоксиданти.

Рафінована олія, навпаки, проходить очищення від домішок, білків, фосфатів і запаху. Завдяки цьому вона має довший термін зберігання і не димить під час смаження.

Яка олія найкраще підходить для смаження

Під впливом високих температур нерафінована олія втрачає свої корисні властивості і може навіть виділяти шкідливі сполуки. Тому для смаження експерти радять обирати рафіновану олію, вона:

витримує нагрівання до 230°C;

не димить і не гірчить;

не змінює смак страв.

Ідеально підходить для обсмаження м’яса, овочів, дерунів і фритюру.

Яка олія підходить для салатів

Якщо ж мова про заправку салатів, приготування соусів або холодних страв, то тут краще вибирати нерафіновану олію. Саме вона містить найбільше поліненасичених жирних кислот Омега-3 та Омега-6, які:

підтримують здоров’я серця й судин;

покращують стан шкіри та волосся;

нормалізують рівень холестерину.

Найбільш корисною вважають оливкову, лляну або гарбузову нерафіновану олію — їх достатньо вживати по 1-2 ложки на день.

Який остаточний висновок експертів

Обидва види олії потрібні в раціоні, але використовуються по-різному: