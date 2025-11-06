ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
364
Час на прочитання
2 хв

Яка олія найкраща та найкорисніша — рафінована чи нерафінована: остаточна відповідь експертів

Фахівці пояснили, яка з них безпечніша для смаження, а яка зберігає більше користі для організму.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яку олію вибрати — рафіновану чи нерафіновану

Яку олію вибрати — рафіновану чи нерафіновану / © Freepik

На полицях магазинів зараз є десятки видів рослинної олії — соняшникова, оливкова, лляна, кукурудзяна та інші. А покупців найчастіше цікавить питання: яка з них корисніша — рафінована чи нерафінована? Експерти з безпеки харчування пояснюють: у чому різниця і як вибрати правильну олію для щоденного вживання.

Яка різниця між рафінованою та нерафінованою олією

Нерафінована олія — це продукт першого віджимання, який проходить мінімальну обробку. Вона зберігає природний аромат, колір і максимум корисних речовин, зокрема вітаміни A, E, K та антиоксиданти.

Рафінована олія, навпаки, проходить очищення від домішок, білків, фосфатів і запаху. Завдяки цьому вона має довший термін зберігання і не димить під час смаження.

Яка олія найкраще підходить для смаження

Під впливом високих температур нерафінована олія втрачає свої корисні властивості і може навіть виділяти шкідливі сполуки. Тому для смаження експерти радять обирати рафіновану олію, вона:

  • витримує нагрівання до 230°C;

  • не димить і не гірчить;

  • не змінює смак страв.

Ідеально підходить для обсмаження м’яса, овочів, дерунів і фритюру.

Яка олія підходить для салатів

Якщо ж мова про заправку салатів, приготування соусів або холодних страв, то тут краще вибирати нерафіновану олію. Саме вона містить найбільше поліненасичених жирних кислот Омега-3 та Омега-6, які:

  • підтримують здоров’я серця й судин;

  • покращують стан шкіри та волосся;

  • нормалізують рівень холестерину.

Найбільш корисною вважають оливкову, лляну або гарбузову нерафіновану олію — їх достатньо вживати по 1-2 ложки на день.

Який остаточний висновок експертів

Обидва види олії потрібні в раціоні, але використовуються по-різному:

  • для смаження — рафінована, вона не виділяє токсинів під час нагрівання;

  • для заправок — нерафінована, бо зберігає вітаміни й антиоксиданти.

Дата публікації
Кількість переглядів
364
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie