Яка олія найкраща та найкорисніша — рафінована чи нерафінована: остаточна відповідь експертів
Фахівці пояснили, яка з них безпечніша для смаження, а яка зберігає більше користі для організму.
На полицях магазинів зараз є десятки видів рослинної олії — соняшникова, оливкова, лляна, кукурудзяна та інші. А покупців найчастіше цікавить питання: яка з них корисніша — рафінована чи нерафінована? Експерти з безпеки харчування пояснюють: у чому різниця і як вибрати правильну олію для щоденного вживання.
Яка різниця між рафінованою та нерафінованою олією
Нерафінована олія — це продукт першого віджимання, який проходить мінімальну обробку. Вона зберігає природний аромат, колір і максимум корисних речовин, зокрема вітаміни A, E, K та антиоксиданти.
Рафінована олія, навпаки, проходить очищення від домішок, білків, фосфатів і запаху. Завдяки цьому вона має довший термін зберігання і не димить під час смаження.
Яка олія найкраще підходить для смаження
Під впливом високих температур нерафінована олія втрачає свої корисні властивості і може навіть виділяти шкідливі сполуки. Тому для смаження експерти радять обирати рафіновану олію, вона:
витримує нагрівання до 230°C;
не димить і не гірчить;
не змінює смак страв.
Ідеально підходить для обсмаження м’яса, овочів, дерунів і фритюру.
Яка олія підходить для салатів
Якщо ж мова про заправку салатів, приготування соусів або холодних страв, то тут краще вибирати нерафіновану олію. Саме вона містить найбільше поліненасичених жирних кислот Омега-3 та Омега-6, які:
підтримують здоров’я серця й судин;
покращують стан шкіри та волосся;
нормалізують рівень холестерину.
Найбільш корисною вважають оливкову, лляну або гарбузову нерафіновану олію — їх достатньо вживати по 1-2 ложки на день.
Який остаточний висновок експертів
Обидва види олії потрібні в раціоні, але використовуються по-різному:
для смаження — рафінована, вона не виділяє токсинів під час нагрівання;
для заправок — нерафінована, бо зберігає вітаміни й антиоксиданти.