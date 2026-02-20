Яка олія вважається найсмачнішою та найкориснішою для серця та судин

Яка олія найкорисніша / © www.freepik.com/free-photo

Серед десятків видів рослинних олій, які ми бачимо на полицях магазинів, обрати справді корисну та смачну — непросте завдання. Одні олії приваблюють смаком, інші — популярністю, але лише деякі поєднують приємний смак і реальний вплив на здоров’я серця та судин. Сучасні дослідження показують, що є олія, яка вигідно вирізняється на фоні інших, і ось чому.

Яка олія найсмачніша та найкорисніша

Оливкова олія першого холодного віджимання лідирує за користю. Найбільш корисною та водночас смачною вважають саме цей вид олії. Її цінність ґрунтується не лише на популярності серед кухарів, а насамперед на унікальному складі. У цій олії домінують мононенасичені жири — ті, що підтримують нормальний рівень холестерину та знижують навантаження на судини.

Вона також містить природні антиоксиданти, серед яких виділяється олеокантал — сполука, що зменшує запалення та позитивно впливає на тонус судинних стінок. Оливкова олія:

сприяє зниженню рівня «поганого» холестерину;

підвищує частку «доброго» холестерину;

нормалізує еластичність судин;

захищає серце від оксидативного стресу;

підтримує здоровий тиск.

Завдяки збалансованому складу організм легко засвоює цю олію, що дозволяє отримувати максимум користі навіть у невеликих кількостях.

Чому оливкову олію вважають найсмачнішою

В якісної оливкової олії смак складний, але гармонійний: м’які фруктові нотки поєднуються з легкою гірчинкою, яка свідчить про високу концентрацію корисних поліфенолів. Саме цей смаковий баланс і зробив її популярною у всьому світі.

Вона чудово підходить до салатів, овочів, риби, хліба та закушувань, як основа для соусів.

Які ще олії вважаються дуже корисними

Хоч оливкова олія й очолює список, варто згадати й інші корисні варіанти:

лляну — рекордсмен за вмістом омега-3;

волоську — з вираженим горіховим смаком та антиоксидантами;

гарбузову — корисну для судин завдяки цинку та вітамінам.

Але жодна з них не поєднує смак і користь так гармонійно, як класична оливкова олія холодного віджимання.