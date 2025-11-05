ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
190
Час на прочитання
3 хв

Яка порода собаки створена саме для вашого знака зодіаку: дізнайтеся свого ідеального пухнастого партнера

Вибір собаки — це не лише про симпатії чи зовнішність. Часто він диктується нашим способом життя, характером і навіть, за словами астрологів, знаком зодіаку.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яка порода собак вам підходить за знаком зодіаку

Яка порода собак вам підходить за знаком зодіаку / © unsplash.com

Кожна порода має свою енергетику та темперамент, тому абсолютно природно, що деякі собаки гармонійніше поєднуються з представниками певних знаків. Дізнайтеся, яка порода може стати саме вашим ідеальним чотирилапим другом.

Овен — бельгійська вівчарка

Бельгійська вівчарка для Овнів / © Pixabay

Бельгійська вівчарка для Овнів / © Pixabay

Овен — вибуховий заряд дії та суперництва. Йому потрібен пес, який так само не витримує без руху. Бельгійська вівчарка — блискучий вибір: кмітлива, витривала, віддана і закохана у фізичні навантаження. Разом вони творять енергійний тандем, який завжди у русі.

Телець — англійський бульдог

Англійський бульдог для Тельців / © Pixabay

Англійський бульдог для Тельців / © Pixabay

Тельцям дорогі комфорт, стабільність і затишок. А англійський бульдог — справжній майстер спокою: врівноважений, домашній, не схильний до зайвої активності. Короткі прогулянки й довгий відпочинок поруч із господарем — саме те, що створює ідеальний союз із земним і терплячим Тельцем.

Близнюки — кокер-спанієль

Кокер-спаніель для Близнюків / © Pixabay

Кокер-спаніель для Близнюків / © Pixabay

Близнюки — це рухливість, балакучість і невичерпна жага нового. Кокер-спанієль ідеально вписується в їхній ритм: товариський, грайливий і чудово адаптований до постійних змін. У їхній парі просто не буває нудно — вони природно заряджають одне одного енергією.

Рак — бішон фрізе

Бішон фрізе для Раків / © Pixabay

Бішон фрізе для Раків / © Pixabay

Раки ніжні, емоційні та надзвичайно домашні. Маленький кудлатий бішон ніби створений для атмосфери любові й затишку. Він обожнює близькість, обійми та тишу. Це союз двох сердець, яким важливі щирі почуття та тепло.

Лев — золотистий ретривер

Золотистий ретривер для Левів / © Pixabay

Золотистий ретривер для Левів / © Pixabay

Леви сяють позитивом, відкритістю й великою любов’ю до життя. Саме тому золотистий ретривер — їхній ідеальний супутник: добрий, харизматичний і завжди в чудовому настрої. Разом вони перетворюють будь-який простір на сонячну територію радості.

Діва — сиба-іну

Сиба-іну для Дів / © Pixabay

Сиба-іну для Дів / © Pixabay

Діва цінує порядок, спокій і незалежність — і сиба-іну повністю відповідає цим рисам. Охайна, самостійна та інтелектуальна собака, яка не потребує безперервної уваги. Її врівноваженість і стримана шляхетність максимально відповідають характеру Діви.

Терези — кавалер-кенг-чарльз-спанієль

Кавалер-кенг-чарльз-спанієль для Терезів / © Pixabay

Кавалер-кенг-чарльз-спанієль для Терезів / © Pixabay

Терези прагнуть гармонії в усьому — і саме таку енергію випромінює кавалер-кенг-чарльз-спанієль. Ніжний, доброзичливий і дуже контактний, він швидко стає центром тепла та любові у домі. Порода ідеально резонує з тонким естетизмом Терезів.

Скорпіон — кане-корсо

Кане-корсо для Скорпіонів / © unsplash.com

Кане-корсо для Скорпіонів / © unsplash.com

Скорпіон — це сила, глибина й абсолютна відданість. Кане-корсо, могутня італійська охоронна порода, віддзеркалює його характер. За серйозною зовнішністю приховане велике серце та безмежна відданість одному господарю. Вони порозуміються без слів.

Стрілець — австралійська вівчарка

Австралійська вівчарка для Стрільців / © Pixabay

Австралійська вівчарка для Стрільців / © Pixabay

Стрільці живуть пригодами та свободою. Їхній пес має бути таким же невтомним мандрівником. Австралійська вівчарка — розумна, витривала та палка до активностей. Їй до душі далекі мандрівки, прогулянки та зміна локацій — це ідеальний супутник для знаку, що не визнає одноманітності.

Козеріг — німецька вівчарка

Німецька вівчарка для Козерогів / © Pixabay

Німецька вівчарка для Козерогів / © Pixabay

Козероги — дисципліна, сила волі й відповідальність. Німецька вівчарка — найкращий партнер: мудра, слухняна, працьовита та надзвичайно надійна. Разом вони формують сильну, цілеспрямовану команду, засновану на довірі та повазі.

Водолій — далматин

Далматин для Водоліїв / © Pixabay

Далматин для Водоліїв / © Pixabay

Водолії завжди поза шаблонами, а далматин — їхній ідеальний віддзеркалювач. Веселий, товариський і трошки ексцентричний, він приносить у життя свого господаря рух і натхнення. Разом вони сміливо відкривають нове й незвичне.

Риби — мальтійська болонка

Мальтійська болонка для Риб / © Pixabay

Мальтійська болонка для Риб / © Pixabay

Риби — мрійливі, тонкі душею та чуттєві. Мальтійська болонка — ніжна, тиха й любляча — чудово резонує з їхньою емоційністю. Вона подарує Рибам спокій, затишок і глибоке відчуття безпеки, ставши їхнім справжнім маленьким другом.

Дата публікації
Кількість переглядів
190
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie