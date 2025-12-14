Яка поза сну шкідлива для здоров’я: експерти розкрили “позицію T-Rex” (фото)

Пози сну, які шкодять здоров’ю / © Unsplash

Фахівці зі сну попереджають, що звична поза під час сну може стати причиною болю в шиї, спині та оніміння кінцівок.

Лікарка Дебора Лі, експертка зі сну та спеціалістка з охорони здоров’я розповіла, які пози для сну є найгіршими, а які — навпаки, сприяють відновленню організму, пише dailymail.

За словами лікарки, існує кілька популярних поз для сну — зокрема «солдат», «олівець» і «фетальна». Останнім часом у соцмережах набрала популярності так звана поза «Т-рекса» — коли людина спить на боці, зігнувши руки та притиснувши їх до грудей.

Пози для сну

Назви поз залежать від положення спини, рук і ніг, однак не всі з них однаково корисні для здоров’я.

«Як правило, сон на спині або на боці кращий, ніж сон на животі. Саме ці пози дозволяють м’язам розслабитися та відновлюватися вночі», — пояснила Дебора Лі.

Вона додала, що під час сну важливо не створювати надмірного тиску на суглоби й м’язи, адже поза може впливати й на перебіг таких станів, як кислотний рефлюкс, апное сну та хронічний біль.

Сон на боці: поза «Т-рекса»

Поза «Т-рекса», яку також називають «сон із динозаврячими руками», передбачає сон на боці з руками та зап’ястями, зігнутими біля грудей. Хоча сон на боці загалом вважається рекомендованим, саме ця варіація може бути шкідливою.

За словами лікарки, така поза часто виникає підсвідомо — як реакція на тривогу або відчуття загрози. Вона створює ілюзію комфорту й захищеності, однак може призводити до нічних парестезій — поколювання та оніміння рук.

Фахівець із медицини сну Радж Дасгупта зазначає, що регулярний сон у позі «Т-рекса» може спричиняти здавлення нервів у ліктях і зап’ястях, порушувати кровообіг та з часом викликати біль і скутість у плечах.

Сон на боці: «олівець»

Більш безпечною альтернативою є поза «олівець» — коли людина спить на боці, а руки розташовані вздовж тіла, без згинання в ліктях і зап’ястях. За словами лікарки, це природна та анатомічно правильна поза. Для комфорту рекомендується використовувати спеціальну подушку для сну на боці.

Експерти наголошують, що сон на боці сприяє правильному вирівнюванню хребта, зменшує тиск на суглоби та покращує кровообіг. За даними клініки Mayo Clinic, така поза також знижує навантаження на внутрішні органи.

Фетальна поза

Ще одна поширена варіація сну на боці — фетальна поза, коли коліна підтягнуті до грудей. За інформацією Sleep Foundation, це одна з найпоширеніших поз серед дорослих, яка може зменшувати хропіння та полегшувати біль у спині, а також бути зручною для вагітних. Водночас надмірне згинання тіла може спричинити скутість суглобів і ускладнити глибоке дихання.

Сон на спині

Сон на спині, обличчям догори, часто рекомендують для зменшення болю в суглобах, однак він може погіршувати біль у шиї та симптоми апное сну. Існують дві основні варіації — «солдат» (руки вздовж тіла) та «труна» (руки складені на грудях). За словами лікарки, поза «солдат» є кращою, але для зменшення навантаження на поперек варто підкласти подушку під коліна.

Сон на животі

Найбільш шкідливою фахівці вважають позу на животі. Вона ускладнює дихання, викривляє хребет і створює надмірне навантаження на шийний відділ. Особливо небезпечним такий сон є для людей із болем у попереку.

Фахівці радять дозволяти тілу змінювати положення протягом ночі та звертати увагу на сигнали організму. Якщо людина регулярно прокидається з онімінням або болем у руках, це може свідчити про порушення кровообігу через неправильну позу.

Експерти підсумовують, що правильна поза, зручний матрац і відповідна подушка допомагають не лише краще виспатися, а й уникнути болю та дискомфорту протягом дня.

Раніше йшлося про те, що популярна поза під час сну з руками, притиснутими до грудей, здатна спричиняти оніміння та біль. Експерти пояснили, які симптоми вказують на початок ураження нервів.