Яка проста звичка подовжує життя майже на десять років: це не спорт і не харчування

Як жива музика подовжує життя / © www.freepik.com/free-photo

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Більшість людей пов’язує довголіття зі здоровим харчуванням, фізичною активністю та відмовою від шкідливих звичок. Проте сучасні дослідження дедалі частіше доводять, що на тривалість життя впливають не лише фізичні, а й емоційні фактори. Вчені дійшли несподіваного висновку: регулярне відвідування концертів, фестивалів та інших культурних подій може суттєво покращити самопочуття та навіть збільшити тривалість життя.

Жива музика позитивно впливає на психічне здоров’я

Дослідження, проведене за участю науковців із Великої Британії, показало, що навіть нетривале перебування на концерті здатне значно покращити емоційний стан людини. Всього двадцять хвилин прослуховування живої музики можуть підвищити рівень суб’єктивного благополуччя більш ніж на 20 відсотків.

Експерти пояснюють це тим, що під час музичних заходів людина отримує сильний заряд позитивних емоцій, відчуває радість, натхнення та тимчасово відволікається від повсякденних турбот. Саме такі моменти допомагають знижувати рівень стресу, який вважається одним із головних чинників передчасного старіння організму.

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Концерти покращують соціальні зв’язки та самооцінку

Окрім емоційного підйому, жива музика сприяє зміцненню соціальних контактів. Люди відчувають себе частиною спільноти, знаходять однодумців і отримують позитивний досвід спілкування.

Під час дослідження учасники повідомляли про помітне покращення самооцінки та посилення відчуття близькості з іншими людьми. Також у них значно зростав рівень розумової активності та зацікавленості навколишнім світом. Науковці наголошують, що міцні соціальні зв’язки давно визнані одним із ключових факторів довголіття.

Як часто потрібно відвідувати культурні заходи

Дослідники зазначають, що найбільший ефект спостерігається за умови регулярності. На їхню думку, відвідування концертів або інших культурних подій хоча б один раз на два тижні може суттєво покращити якість життя.

Йдеться не лише про великі музичні фестивалі. Позитивний вплив можуть мати театральні вистави, виставки, творчі вечори, концерти класичної музики та інші культурні заходи, які дарують людині яскраві емоції та нові враження.

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Музика давно вважається природним антистресом

Користь музики для здоров’я підтверджують численні наукові роботи. Дослідження різних років показали, що музика здатна покращувати настрій, знижувати рівень тривожності, сприяти кращій концентрації та навіть позитивно впливати на роботу серцево-судинної системи.

Фахівці вважають, що поєднання емоційного піднесення, соціальної активності та психологічного комфорту створює умови, які допомагають організму довше залишатися здоровим і життєздатним.

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