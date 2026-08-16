Яка риба містить найбільше ртуті: дієтологиня назвала 7 видів, які краще не їсти (фото)

Марлін

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Риба давно вважається одним із найкорисніших продуктів, які можна додати до раціону. Однак розмови про вміст ртуті в морепродуктах можуть викликати сумніви щодо безпеки такого харчування.

Про це розповіла зареєстрована дієтологиня Джулія Зумпано.

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Чому ртуть може бути небезпечною

Ртуть — метал, який природно існує в довкіллі та може накопичуватися в організмі, якщо людина отримує її надто багато. У високих концентраціях вона здатна спричинити отруєння ртуттю та пошкоджувати мозок, нервову систему й інші органи.

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Для більшості здорових дорослих періодичне вживання риби з ртуттю навряд чи спричинить проблеми. Організм може самостійно виводити невеликі кількості металу.

Однак регулярне споживання великої кількості ртуті протягом тривалого часу може мати негативні наслідки. Особливо уважними варто бути вагітним, тим, хто планує вагітність або годує грудьми, а також немовлятам і маленьким дітям.

«Ртуть — це те, чого варто уникати або принаймні мінімізувати її вплив. Якщо ви споживаєте більше, ніж може впоратися ваш організм, це може стати проблемою», — пояснює Зумпано.

Як ртуть потрапляє в рибу

Ртуть потрапляє в озера, річки та океани як природним шляхом, так і через забруднення. Далі вона проходить харчовим ланцюгом.

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Дрібна риба поглинає невеликі кількості ртуті. Великі риби харчуються меншою рибою, через що метал поступово накопичується в їхньому організмі.

Саме тому великі та довгоживучі види риби зазвичай мають найвищий рівень ртуті.

«Тут має значення розмір», — зазначає дієтологиня.

Тунець / © unsplash.com

Яка риба містить найбільше ртуті

Рівень ртуті може суттєво відрізнятися залежно від виду риби. Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) відносить сім видів до категорії риби, яку рекомендують уникати через високий вміст ртуті.

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Акула / © Unsplash

До цього переліку входять:

великоокий тунець;

королівська скумбрія;

марлін;

великоголов;

акула;

риба-меч;

білий окунь (tilefish).

Яку рибу краще обирати

Щоб зменшити споживання ртуті, FDA рекомендує обирати види з категорії «найкращий вибір».

Анчоуси - гарна альтернатива / © Unsplash

До неї належать:

анчоуси;

сом;

тріска;

пікша;

оселедець;

минтай;

лосось;

сардини;

тиляпія;

форель.

Сом / © pexels.com

Є також риба категорії «хороший вибір». Вона містить більше ртуті, ніж види з першої групи, але її не потрібно повністю виключати з раціону.

До цієї категорії належать:

білий тунець;

короп;

групер;

палтус;

махі-махі.

Скільки риби можна їсти

Повністю відмовлятися від морепродуктів через вміст ртуті не потрібно, однак варто контролювати кількість риби в раціоні протягом тижня.

Дієтологиня рекомендує:

здоровим дорослим — дві-три порції по 4 унції (приблизно 113 г) риби з категорії «найкращий вибір» або одну порцію з категорії «хороший вибір»;

вагітним і жінкам, які годують грудьми — одну порцію 4 унції (приблизно 113 г) на тиждень із категорії «найкращий вибір»;

дітям — дві порції на тиждень із категорії «найкращий вибір». Розмір порції залежить від віку: близько 28 г для дітей від 1 до 3 років, 57 г для дітей від 4 до 7 років, 85 г для дітей від 8 до 10 років і 113 г для дітей віком від 11 років.

Також варто чергувати різні види риби. Замість того щоб щотижня їсти один і той самий вид, краще обирати різні варіанти з категорій «найкращий» або «хороший вибір». Це допомагає зменшити повторний вплив ртуті з одного джерела.

Риба залишається важливою частиною раціону, адже містить високоякісний білок і корисні для серця омега-3 жирні кислоти.

«Риба — один із найбагатших на поживні речовини продуктів, який забезпечує організм високоякісним білком і корисними для серця омега-3 жирними кислотами. Тож їжте рибу, але намагайтеся уникати тієї, яка може містити більше ртуті», — наголошує Зумпано.

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