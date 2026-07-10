Штукатурка

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Вибір штукатурки — це базове рішення, від якого залежить довговічність ремонту, мікроклімат у домі та фінальний бюджет. У будівельній практиці найчастіше конкурують три склади: гіпсовий, цементний та вапняний (або цементно-вапняний). Кожен із них має чітке призначення, свої плюси та обмеження.

1. Гіпсова штукатурка: комфорт та швидкість для спалень і віталень

Гіпсові суміші є стандартом для сучасного внутрішнього оздоблення житлових кімнат. Вони призначені виключно для сухих приміщень.

Головна перевага — пластичність і висока швидкість висихання. Гіпс можна загладити до майже дзеркального стану (процес глянсування), що дозволяє суттєво зекономити на фінішній шпаклівці перед наклеюванням шпалер або фарбуванням. Гіпс має низьку теплопровідність (стіни здаються теплішими на дотик) і здатність «дихати» — вбирати надлишок вологи з повітря та повертати її, коли стає сухо. Крім того, він не дає усадки, тому ризик появи тріщин мінімальний.

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Але гіпс абсолютно не підходить для зовнішніх робіт та вологих зон (ванни, душові), оскільки під тривалим впливом води він розм’якшується і втрачає міцність. Також він поступається цементу в механічній міцності — його легше пошкодити випадковим ударом.

2. Цементна штукатурка: максимальна міцність для фасадів та вологих зон

Суміш на основі цементу та піску — це класичний «важковаговик» у будівництві. Її використовують там, де потрібен максимальний захист від вологи та високі навантаження.

Цементна штукатурка має абсолютну водостійкість і морозостійкість, тому є незамінною для обробки фасадів, цоколів, неопалювальних гаражів, підвалів, а також ванних кімнат і санвузлів під подальше укладання плитки. Цементна штукатурка надзвичайно міцна, стійка до стирання та механічних ударів, а також коштує дешевше за чистий гіпс у перерахунку на об’єм матеріалу.

Із мінусів, розчин досить важкий у роботі, він грубий і довго сохне (повний набір міцності триває до 28 днів). Цемент схильний до усадки, через що при порушенні технології або швидкому висиханні на стіні може з’явитися сітка дрібних тріщин. Отримати ідеально гладку поверхню під фарбування без багатошарового шпаклювання тут неможливо.

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3. Вапняна та цементно-вапняна штукатурка: природний антисептик

Чиста вапняна штукатурка сьогодні використовується рідко (переважно при реставрації історичних будівель), а от її модифікація — цементно-вапняна суміш — є вкрай популярною. Додавання цементу надає вапну необхідної міцності.

Головна фішка вапна — його висока лужна реакція. На таких стінах фізично не можуть розмножуватися грибок, пліснява та бактерії, що робить цей матеріал ідеальним для дитячих кімнат, кухонь та людей з алергіями. Вапняні розчини мають найкращу паропроникність, вони еластичні та чудово зчіплюються (мають високу адгезію) з будь-якими основами, включаючи стару цеглу та дерево.

Серед недоліків те, що міцність на здир у вапна нижча, ніж у чистого цементу. Процес затвердіння (карбонізації) відбувається досить повільно, а при роботі з матеріалом через його лужні властивості потрібно суворо дотримуватися правил безпеки та захищати шкіру й очі.

Що і де краще застосувати: підсумкова шпаргалка

Для зручності вибору правильного матеріалу професійні будівельники завжди відштовхуються від типу приміщення, умов його експлуатації та специфіки подальшого оздоблення.

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Облаштування житлових кімнат, таких як спальні, дитячі кімнати та вітальні, вимагає матеріалів з високою екологічністю та здатністю підтримувати комфортний мікроклімат. Для цих зон беззаперечним лідером є гіпсова штукатурка, яка завдяки своїй пластичності дозволяє вирівняти стіни до ідеального стану та суттєво зекономити на фінішному шпакуванні. Також чудовим варіантом тут виступає цементно-вапняна суміш, яка забезпечує природний захист від появи хвороботворних мікроорганізмів завдяки лужному середовищу вапна. Натомість застосовувати чистий цементний розчин у житлових зонах небажано, оскільки він утворює холодну на дотик поверхню з грубою текстурою.

Оздоблення зон з підвищеною вологістю, зокрема ванних кімнат, санвузлів та кухонь, диктує зовсім інші вимоги через постійний контакт матеріалу з водою чи парою. У таких умовах ідеальним рішенням стає цементна штукатурка, яка створює максимально міцну та вологостійку основу, здатну витримати вагу важкої керамічної плитки або керамограніту. Цементно-вапняний склад також демонструє чудові результати у зонах з помірним рівнем вологості, ефективно запобігаючи розвитку сирості. Звичайна гіпсова суміш для таких умов не підходить, і її використання допускається лише у виняткових випадках, якщо обираються спеціальні дорогі вологостійкі марки з обов’язковим нанесенням суцільного шару обмазувальної гідроізоляції.

Робота з фасадами будівель та будь-якими неопалювальними приміщеннями, як-от гаражі чи підвали, виключає використання гіпсу, який під впливом атмосферних факторів швидко руйнується. Для зовнішніх робіт альтернативи цементній штукатурці немає, адже вона володіє необхідною морозостійкістю та не боїться проливних дощів. Цементно-вапняні розчини допускаються до зовнішнього використання лише як компромісний варіант і за умови, що до їхнього складу внесені спеціальні захисні фасадні добавки та пластифікатори.

Специфіка вирівнювання кривих стін та нанесення матеріалу різною товщиною також впливає на вибір суміші.

Гіпсова штукатурка найкраще підходить для усунення серйозних перепадів, оскільки її хімічні властивості дозволяють наносити суттєві за товщиною шари за один прохід без ризику подальшого розтріскування або усадки.

Цементно-вапняна суміш має високу еластичність і є максимально зручною для роботи з середніми за товщиною шарами на більшості типів поверхонь.

Найбільш примхливою в цьому плані є цементна штукатурка, яка через схильність до сильної усадки при нанесенні товстим шаром обов’язково вимагає використання спеціальної армуючої штукатурної сітки.

Підсумовуючи технічні особливості, можна стверджувати, що універсального будівельного розчину для всіх завдань не існує. Якщо ремонтні роботи ведуться всередині сухої квартири чи будинку під подальше фарбування або поклейку шпалер, найкращим вибором за швидкістю виконання та якістю результату буде гіпс. Коли ж головним завданням є підготовка стін у ванній кімнаті під плитку або довговічне оздоблення фасаду, єдиним надійним варіантом залишається міцний цемент. Для тих об’єктів, де на першому місці стоїть екологічний захист від сирості, грибка та плісняви (наприклад, у коридорах, тамбурах чи на кухнях), оптимальним та збалансованим рішенням стане цементно-вапняна суміш.

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