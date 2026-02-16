Яка спеція нейтралізує неприємний запах риби під час смаження та робить страву смачною й ароматною

Як позбутися запаху рриби на кухні / © www.freepik.com/free-photo

Навіть найсвіжіша риба під час смаження може створювати специфічний запах, який швидко поширюється і робить процес приготування не надто приємним. У багатьох господинь є свої хитрощі — хтось додає лимон, хтось маринує у спеціях, а хтось використовує молоко. Але є одна спеція, яку професійні кухарі вважають справжнім порятунком: вона одночасно прибирає запах і підсилює смак, роблячи рибу ніжною, ароматною та більш апетитною.

Як позбутися неприємного запаху під час смаження риби

Спеція, яка прибирає запах риби — це мелений коріандр. Він має властивість нейтралізувати молекули, відповідальні за різкий рибний аромат. Теплі пряні нотки цієї спеції чудово працюють саме під час термічного оброблення продукту: коріандр буквально збирає небажані запахи й залишає легкий східний відтінок, який не перебиває природний смак риби.

На відміну від лимона, коріандр не робить аромат різким і не домінує у страві, він діє м’яко, маскуючи неприємний рибний запах.

Як правильно використовувати коріандр під час смаження риби

Мелений коріандр додають безпосередньо перед смаженням, достатньо лише дрібки. Рибу злегка натирають сіллю, перцем та коріандром, залишають хвилин на п’ять, а потім викладають на гарячу сковороду. Спеція розкривається під дією температури, і від специфічного рибного запаху не залишається й сліду.

Краще не зловживати спецією — коріандр має делікатний аромат, і невелика кількість працює ефективніше за надлишок.

Коріандр містить природні ефірні олії, які гармонійно поєднуються з білками риби. Саме це дозволяє йому маскувати запах та одночасно надавати страві легкої свіжої нотки. Професійні кухарі часто використовують його у маринадах, але в процесі смаження він працює особливо добре, бо його аромат вивільняється поступово, рівномірно й зовсім не перебиває смак смаженої риби.