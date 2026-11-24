Які йця корисніші для серця — варені чи смажені / © Фото з відкритих джерел

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Якщо потрібно вибирати між яєчнею та вареними яйцями, для людей, які стежать за артеріальним тиском, кращим варіантом будуть варені. Вони не потребують додавання олії, а кількість солі легко контролювати. Натомість під час приготування яєчні часто використовують багато солі, вершкове масло, сало чи бекон, що робить страву менш сприятливою для серцево-судинної системи. Водночас самі яйця не є продуктом, який помітно знижує тиск. Метааналіз 15 рандомізованих досліджень за участю 748 дорослих, опублікований у журналі Current Hypertension Reports, не виявив істотного впливу споживання яєць на систолічний і діастолічний тиск.

Чому варені яйця кращі за яєчню

Головна відмінність полягає не в самому яйці, а в способі приготування та складниках. Варене яйце містить білок, жири, вітаміни й мінерали, але не потребує додаткового жиру для термічної обробки.

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Яєчня також може бути частиною здорового раціону, якщо готувати її на антипригарній сковороді з мінімальною кількістю олії, не пересолювати й не додавати ковбасу чи бекон. Найбільше значення має загальна кількість солі в раціоні. Американська асоціація серця наголошує, що надлишок натрію сприяє підвищенню артеріального тиску.

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Що додати до яєць на сніданок

Щоб зробити сніданок кориснішим для судин, поєднуйте яйця з продуктами, які містять клітковину, калій та інші важливі поживні речовини:

Свіжі помідори й огірки — допомагають урізноманітнити раціон.

Листову зелень — шпинат, петрушка та кріп містять калій.

Цільнозерновий хліб — забезпечує організм клітковиною.

Натуральний йогурт без цукру — доповнює сніданок білком і кальцієм.

Такий набір відповідає принципам харчування DASH — дієтичного підходу, який використовують для контролю артеріального тиску. Він передбачає більше овочів, фруктів, цільнозернових продуктів і нежирних молочних виробів та менше солі.

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