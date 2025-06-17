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Яка температура сковороди підходить для смаження яєць: холодна, тепла чи гаряча — вийде ідеальна яєчня
Яєшня — ідеальна страва на сніданок. Однак, виявляється, більшість українців готує її неправильно. Перевірте себе — на яку сковороду ви розбиваєте яйця?
Найчастіше яйця розбивають на холодну або ледь нагріту сковороду, тому що бояться, що страва пригорить.
Проте, за словами експертів, потрібно використовувати саме розігрітий до максимуму посуд.
Щоб ваша яєчня вийшла дійсно смачною, спочатку налийте достатню кількість олії, добре розігрійте сковороду. І тільки після цього розбивайте яйця.
Якщо так зробити, то білок миттєво побіліє, що ідеально для яєчні.
Запам’ятайте ще один важливий момент: як тільки яйце опиниться в сковороді, потрібно зменшити вогонь до мінімуму, а сам посуд накрити кришкою.
В такому разі яйце не пригорить, проте добре просмажиться до ідеальної консистенції, а страва вийде дуже ніжною.
Щоб смак яєчні вийшов не просто добрим, а ідеальним, рекомендовано смажити яйце на суміші з рослинної олії та вершкового масла.