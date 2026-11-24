Яке свято 1 грудня 2026 року / © ТСН

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1 грудня 2026 року — вівторок. 1741-й день війни в Україні.

Яке свято 1 грудня

1 грудня віряни святкують День пам’яті святого пророка Наума / © pexels.com

1 грудня віряни святкують День пам’яті святого пророка Наума. Він походив із міста Елкош і відомий своїми пророцтвами про падіння Ніневії — столиці Ассирійської імперії. У своїй книзі пророк Наум передбачив покарання міста за жорстокість, насильство та беззаконня.

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1 грудня в Україні святкують День працівників прокуратури / © pexels.com

1 грудня в Україні святкують День працівників прокуратури. Свято присвячене працівникам органів прокуратури, які представляють інтереси держави в суді, підтримують публічне обвинувачення, здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та виконують інші визначені законом функції. Мета свята — вшанувати роботу прокурорів та інших працівників прокуратури, відзначити їхню роль у забезпеченні законності й захисті прав громадян.

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1 грудня Всесвітній день боротьби зі СНІДом / © pexels.com

Також 1 грудня Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Його започаткувала Всесвітня організація охорони здоров’я 1988 року, щоб привернути увагу світової спільноти до проблеми поширення ВІЛ-інфекції, важливості профілактики та підтримки людей, які живуть із ВІЛ.

1 грудня Всесвітній день трюків / © pexels.com

А ще 1 грудня Всесвітній день трюків. Ініціаторами Всесвітнього дня трюків стали учасники американської баскетбольної команди Harlem Globetrotters. У листопаді 2016 року свято офіційно внесли до календаря National Day Calendar. Команда відома своїми незвичайними баскетбольними виступами, під час яких спортсмени демонструють складні кидки, обертання м’яча, акробатичні елементи та інші видовищні прийоми.

1 грудня святкують Міжнародний день невролога / © pexels.com

1 грудня святкують Міжнародний день невролога. Неврологи — лікарі, які займаються захворюваннями головного та спинного мозку, периферичних нервів і м’язової системи. Цей день присвячений визнанню професійної праці неврологів, приверненню уваги до здоров’я нервової системи та важливості своєчасної діагностики неврологічних захворювань.

1 грудня Національний день підтримки жінок / © pexels.com

Також 1 грудня Національний день підтримки жінок. Головна ідея дня — нагадати про важливість взаємної підтримки, поваги та визнання досягнень жінок. Він заохочує створювати середовище, у якому жінки можуть розвиватися, реалізовувати свої здібності та досягати професійних і особистих цілей.

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1 грудня День в’язнів за мир / © pexels.com

А ще 1 грудня День в’язнів за мир. Це міжнародна правозахисна дата, присвячена людям, які опинилися за ґратами через свою антивоєнну діяльність, пацифістські переконання або відмову брати участь у військових діях із міркувань совісті.

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