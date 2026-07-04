Яке свято 10 липня 2026 року / © ТСН

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10 липня 2026 року — п’ятниця. 1597-й день війни в Україні.

Яке свято 10 липня

10 липня віряни святкують День пам’яті преподобного Антонія Печерського, Київського / © pexels.com

10 липня віряни святкують День пам’яті преподобного Антонія Печерського, Київського. Народився в Любечі під ім’ям Антипа. У молодості вирушив на Святу Гору Афон, де прийняв чернечий постриг з ім’ям Антоній. За благословенням афонського ігумена повернувся до Києва й оселився в печері неподалік Берестова. Його суворе подвижницьке життя, безперервна молитва та смирення привернули багатьох учнів, навколо яких згодом виник Києво-Печерський монастир. Антоній прагнув усамітнення, тому передав управління монастирем своїм учням, а сам продовжив подвиг у печері. Його духовна спадщина стала основою розвитку православного чернецтва на Русі. Преподобний упокоївся 1073 року, а Церква вшановує його як великого подвижника, молитвеника та духовного наставника багатьох поколінь.

10 липня в Україні і світі святкують День племінниць і племінників / © pexels.com

10 липня в Україні і світі святкують День племінниць і племінників. Свято покликане нагадати про важливість сімейних зв’язків, підтримки та спільно проведеного часу. У цей день рідні часто вітають молодших членів родини, дарують їм символічні подарунки, проводять сімейні зустрічі або просто телефонують, щоб висловити свою любов і турботу.

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10 липня Всесвітній день енергетичної незалежності / © pexels.com

Також 10 липня Всесвітній день енергетичної незалежності. Дату обрали невипадково — вона збігається з днем народження видатного винахідника Ніколи Тесли, чиї відкриття у сфері електроенергетики суттєво вплинули на розвиток сучасних енергетичних систем. Ідею заснування цього дня запропонували на початку XXI століття, щоб популяризувати перехід до чистої та безпечної енергетики.

10 липня Всесвітній день шашлика / © pexels.com

А ще 10 липня Всесвітній день шашлика. Шашлик — це страва зі шматочків м’яса, риби або овочів, нанизаних на шампури чи шпажки та приготованих на відкритому вогні або жарі. Його історія сягає давніх часів, коли люди почали смажити м’ясо над багаттям. Саме слово «шашлик» походить із кримськотатарської та тюркських мов, де означає м’ясо, приготоване на рожні.

10 липня святкують День народження футбольного свистка / © pexels.com

10 липня святкують День народження футбольного свистка. Саме цього дня 1878 року англійський арбітр уперше використав свисток для керування футбольним матчем, що стало важливою віхою в історії гри. До появи свистка судді подавали сигнали переважно голосом або розмахували хустинкою. Однак під час напружених матчів гравці не завжди могли почути чи побачити арбітра. Використання свистка зробило суддівство значно ефективнішим: його різкий звук дозволяв миттєво зупиняти гру, повідомляти про порушення правил або поновлення матчу.

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