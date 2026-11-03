Яке свято 10 листопада 2026 року / © ТСН

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10 листопада 2026 року — вівторок. 1720-й день війни в Україні.

Яке свято 10 листопада

10 листопада віряни святкують День пам’яті апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, хто з ними / © pexels.com

10 листопада віряни святкують День пам’яті апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, хто з ними. Святий Ераст служив скарбником у Коринті, а згодом став помічником апостола Павла в його місіонерській діяльності. Святий Олімп і святий Родіон були сподвижниками апостола Петра та постраждали за віру в Христа. Родіона також згадує апостол Павло у своєму Посланні до римлян. Разом із ними церковна традиція вшановує й інших ранніх християн, які проповідували Євангеліє, підтримували апостолів і залишили приклад відданості своїм переконанням.

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10 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день науки за мир і розвиток / © pexels.com

10 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день науки за мир і розвиток. Ідею започаткували після Всесвітньої конференції з науки, що відбулася 1999 року в Будапешті. Вперше цей день відзначили 2002 року. Головна мета свята — наголосити на важливості науки для суспільства, зміцнити довіру до наукових досліджень і заохотити людей до обговорення того, як нові знання впливають на наше життя.

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10 листопада Міжнародний день бухгалтерії / © pexels.com

Також 10 листопада Міжнародний день бухгалтерії. Дата пов’язана з історією бухгалтерської справи. Саме 10 листопада 1494 року італійський математик Лука Пачолі опублікував працю «Сума арифметики, геометрії, відношень і пропорцій», у якій описав принцип подвійного запису — один із фундаментальних методів бухгалтерського обліку. Завдяки цьому підходу фінансові операції відображають одночасно за дебетом і кредитом відповідних рахунків. Це дає змогу контролювати рух коштів, перевіряти правильність записів і формувати достовірну фінансову звітність.

10 листопада Всесвітній день імунізації / © pexels.com

А ще 10 листопада Всесвітній день імунізації. Вакцинація відіграє важливу роль у громадському здоров’ї: завдяки їй людству вдалося ліквідувати натуральну віспу та значно скоротити поширення багатьох інших інфекцій. Імунізація формує захист організму проти певних збудників і знижує ризик тяжкого перебігу захворювань та їхніх ускладнень.

10 листопада святкують Всесвітній день поповнення рахунку / © pexels.com

10 листопада святкують Всесвітній день поповнення рахунку. Поповнення мобільного рахунку давно стало частиною повсякденного життя. Мобільний баланс дає змогу телефонувати рідним, користуватися інтернетом, оплачувати послуги та залишатися на зв’язку навіть далеко від дому.

10 листопада Всесвітній день боротьби з нейроендокринним раком / © pexels.com

Також 10 листопада Всесвітній день боротьби з нейроендокринним раком. Нейроендокринні пухлини виникають із клітин, які поєднують властивості нервових та ендокринних клітин і можуть виробляти гормони. Вони здатні розвиватися в різних органах, зокрема в легенях, підшлунковій залозі та шлунково-кишковому тракті. Перебіг захворювання залежить від типу пухлини, її розташування та швидкості росту.

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10 листопада Всесвітній день кератоконуса / © pexels.com

А ще 10 листопада Всесвітній день кератоконуса. Кератоконус — це захворювання очей, за якого рогівка поступово стоншується та набуває конусоподібної форми. Через зміну її поверхні світло неправильно фокусується на сітківці, що призводить до погіршення зору.

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