Яке свято 10 серпня 2026 року / © ТСН

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10 серпня 2026 року — понеділок. 1628-й день війни в Україні.

Яке свято 10 серпня

10 серпня віряни святкують День пам’яті святого мученика і архидиякона Лаврентія / © pexels.com

10 серпня віряни святкують День пам’яті святого мученика і архидиякона Лаврентія. Під час гонінь на християн імператор Валеріан наказав видати церковні скарби. Лаврентій роздав усе майно бідним, а коли його привели до правителя, показав нужденних людей і сказав: «Ось справжні скарби Церкви». За це його жорстоко катували та стратили, спаливши живцем на розпеченій металевій решітці. За переказами, навіть під час мук він не втратив віри, мужності й почуття гумору.

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10 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день лева / © pexels.com

10 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день лева. Свято започаткували природоохоронці, щоб нагадати: леви, яких називають «царями звірів», дедалі частіше потерпають від втрати природного середовища існування, браконьєрства, конфліктів із людьми та незаконної торгівлі дикими тваринами. За останні десятиліття чисельність диких левів значно зменшилася, і сьогодні вони мешкають лише на частині територій Африки, а невелика популяція азійських левів збереглася в Індії.

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10 серпня Міжнародний день біодизеля / © pexels.com

Також 10 серпня Міжнародний день біодизеля. Дату обрали невипадково: саме цього дня 1893 року німецький інженер Рудольф Дізель успішно запустив свій двигун, який згодом став основою для сучасних дизельних моторів. Цікаво, що винахідник вважав, що його двигун може працювати на рослинній олії, а не лише на нафтовому паливі.

10 серпня Міжнародний день влогінга / © pexels.com

А ще 10 серпня Міжнародний день влогінга. Це неофіційне свято присвячене творцям відеоблогів (влогів), які діляться з аудиторією своїм життям, подорожами, знаннями, творчістю та повсякденними історіями. Головна мета цього дня — відзначити внесок влогерів у розвиток сучасних цифрових медіа та надихнути людей створювати власний відеоконтент. Влоги вже давно стали одним із найпопулярніших форматів в інтернеті, адже дозволяють не лише розважати, а й навчати, інформувати та об’єднувати людей із різних куточків світу.

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