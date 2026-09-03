Яке свято 10 вересня 2026 року / © ТСН

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10 вересня 2026 року — четвер. 1659-й день війни в Україні.

Яке свято 10 вересня

10 вересня віряни святкують День пам’яті святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори / © unsplash.com

10 вересня віряни святкують День пам’яті святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори. Три рідні сестри, які жили у Віфінії (Мала Азія) на початку IV століття. Вони присвятили своє життя християнській вірі та усамітнилися для молитви. За переказами, під час правління імператора Максиміана сестер схопили й змусили зректися християнства. Вони відмовилися це зробити та мужньо прийняли мученицьку смерть.

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10 вересня в Україні святкують День визволення Куп’янська та Ізюма від окупантів / © Pixabay

10 вересня в Україні святкують День визволення Куп’янська та Ізюма від окупантів. Саме 10 вересня 2022 року українські військові звільнили Куп’янськ, важливий логістичний вузол, а 11 вересня — Ізюм. Повернення цих міст під контроль України стало однією з найважливіших перемог українських Сил оборони під час повномасштабної війни.

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10 вересня Міжнародний день макіяжу / © pexels.com

Також 10 вересня Міжнародний день макіяжу. Цього дня візажисти, б’юті-майстри та поціновувачі косметики можуть експериментувати з образами, ділитися порадами й новими техніками нанесення макіяжу. Свято також привертає увагу до професії візажиста та розвитку б’юті-індустрії. Макіяж сьогодні сприймають не лише як спосіб підкреслити зовнішність, а й як форму мистецтва та можливість проявити індивідуальність.

10 вересня Всесвітній день запобігання самогубствам / © pexels.com

А ще 10 вересня Всесвітній день запобігання самогубствам. День започаткувала Міжнародна асоціація із запобігання самогубствам (IASP) за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я. Він нагадує, що уважне ставлення до близьких, відверта розмова без осуду та звернення по професійну допомогу можуть мати велике значення.

10 вересня Міжнародний день гінекологічного здоров’я / © pexels.com

10 вересня Міжнародний день гінекологічного здоров’я. Цей день нагадує жінкам про необхідність дбати про репродуктивне здоров’я, проходити регулярні гінекологічні обстеження та не ігнорувати симптоми, які можуть свідчити про захворювання. Також дата покликана підвищувати обізнаність про гінекологічні захворювання, профілактику та доступ до медичної допомоги. Вона є нагодою ще раз нагадати: турбота про здоров’я — це не лише лікування проблем, а й регулярна профілактика.

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