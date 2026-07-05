Яке свято 11 липня 2026 року / © ТСН

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11 липня 2026 року — субота. 1598-й день війни в Україні.

Яке свято 11 липня

11 липня віряни святкують Переставлення блаженної Ольги, княгині Київської / © pexels.com

11 липня віряни святкують Переставлення блаженної Ольги, княгині Київської. Вона померла приблизно 969 року в Києві. Вона була першою правителькою Русі, яка прийняла християнство і намагалася поширити його серед своєї держави ще до офіційного Хрещення Русі за її онука Володимира. Після її смерті Церква почала шанувати Ольгу як рівноапостольну святу. Її «переставлення» в церковній традиції розуміють як перехід до вічного життя і початок посмертного прославлення, а згодом — включення до сонму святих.

11 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день стрибків з парашутом / © pexels.com

11 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день стрибків з парашутом. Міжнародна подія, присвячена популяризації парашутного спорту та культури вільного падіння. Цей день часто супроводжується масовими рекордами — наприклад, груповими формаціями у повітрі або синхронними стрибками з кількох літаків.

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11 липня Всесвітній день поширення інформації про бензодіазепіни / © pexels.com

Також 11 липня Всесвітній день поширення інформації про бензодіазепіни. Бензодіазепіни — це група психоактивних лікарських засобів. Головний акцент — не в забороні, а в усвідомленому та безпечному використанні і чесній розмові про наслідки тривалого прийому.

11 липня Всесвітній день коня / © pexels.com

А ще 11 липня Всесвітній день коня. Це відносно нове міжнародне свято, започатковане для привернення уваги до ролі коней у житті людини та необхідності їхнього захисту й добробуту. Сьогодні акцент змістився від «користі для людини» до поваги до коня як живої істоти, яка має право на добробут, безпечні умови та етичне ставлення.

11 липня святкують Міжнародний день ефірних олій / © pexels.com

11 липня святкують Міжнародний день ефірних олій. Це тематичне свято, присвячене природним ароматичним оліям та їх використанню в догляді за тілом, емоційним станом і побуті. Ефірні олії — це концентровані рослинні екстракти, які отримують із квітів, листя, кори, коріння або плодів.

11 липня Всесвітній день рому / © pexels.com

Також 11 липня Всесвітній день рому. Ром — це алкогольний напій, який виготовляють із цукрової тростини або її побічних продуктів (меляси) шляхом ферментації та дистиляції. Найбільше він асоціюється з Карибським регіоном, де історично сформувалася культура його виробництва.

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11 липня День пам’яті жертв геноциду в Сребрениці / © pexels.com

А ще 11 липня День пам’яті жертв геноциду в Сребрениці. Він присвячений одній із найтрагічніших подій війни в Боснії і Герцеговині. У липні 1995 року під час Боснійської війни сили боснійських сербів захопили місто Сребрениця, яке тоді перебувало під захистом ООН. У наступні дні було вбито понад 8 000 боснійських мусульманських чоловіків і хлопців. Ці події міжнародні суди визнали геноцидом.

11 липня святкують Всесвітній день народонаселення / © pexels.com

11 липня святкують Всесвітній день народонаселення. Його започаткувала ООН 1989 року, щоб привернути увагу до глобальних демографічних процесів і викликів, пов’язаних із чисельністю населення світу. Сенс цього дня — не просто у цифрах населення, а в людях за цими цифрами: їхніх умовах життя, можливостях і якості добробуту в різних країнах світу.

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