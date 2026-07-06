Яке свято 12 липня 2026 року / © ТСН

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12 липня 2026 року — неділя. 1599-й день війни в Україні.

Яке свято 12 липня

12 липня віряни святкують День пам’яті святих мучеників Прокла та Іларія / © pexels.com

12 липня віряни святкують День пам’яті святих мучеників Прокла та Іларія. Ранньохристиянські святі, яких шанують як сповідників віри, що постраждали під час переслідувань християн у Римській імперії (орієнтовно II–III століття, у різних джерелах є різні версії їхнього життя). За переданням, вони відкрито сповідували християнство, за що були заарештовані, піддані тортурам і страчені. Їхня стійкість стала символом вірності Христу навіть перед смертю.

12 липня в Україні святкують День рибалки / © pexels.com

12 липня в Україні святкують День рибалки. Припадає на другу неділю липня. Його офіційно встановили указом Президента України 22 червня 1995 року на підтримку працівників рибного господарства та рибальських організацій. Свято виникло як визнання важливості рибного господарства для економіки та традиційного способу життя. З часом воно стало більш «народним» — його святкують не лише професіонали, а й усі любителі риболовлі.

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12 липня Міжнародний день боротьби з піщаними та пиловими бурями / © pexels.com

Також 12 липня Міжнародний день боротьби з піщаними та пиловими бурями. Його запровадила Генеральна Асамблея ООН 2023 року, щоб привернути увагу світу до проблеми піщаних і пилових бур — масштабного природного явища, яке впливає на здоров’я людей, економіку та довкілля. За оцінками ООН, це глобальна проблема, яка зачіпає понад сотню країн і мільйони людей по всьому світу.

12 липня Всесвітній день бортпровідника / © pexels.com

А ще 12 липня Всесвітній день бортпровідника. Це професійне свято бортпровідників — людей, які забезпечують безпеку, комфорт і сервіс пасажирів під час авіаперельотів. День виник як ініціатива професійної авіаційної спільноти, щоб підкреслити важливість роботи екіпажу салону. З часом його почали відзначати у багатьох країнах як неофіційне міжнародне свято.

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