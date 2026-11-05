Яке свято 12 листопада 2026 року / © ТСН

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12 листопада 2026 року — четвер. 1722-й день війни в Україні.

Яке свято 12 листопада

12 листопада віряни святкують День пам’яті священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького / © pexels.com

12 листопада віряни святкують День пам’яті священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького. Народився у Володимирі на Волині. У молодому віці вступив до монастиря Святого Василія Великого у Вільні, де прийняв чернече ім’я Йосафат. Згодом став архієпископом Полоцьким і ревно працював над духовним оновленням Церкви, поширенням віри та єдністю християн. 12 листопада 1623 року Йосафат загинув мученицькою смертю у Вітебську через релігійні конфлікти того часу. 1867 року Папа Пій IX проголосив його святим.

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12 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день якості / © pexels.com

12 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день якості. Щороку припадає на другий четвер листопада. Свято заснували 1989 року за ініціативи Європейської організації з якості за підтримки Організації Об’єднаних Націй. Його мета полягає в тому, щоб привернути увагу до важливості якості в бізнесі, виробництві, медицині, освіті та повсякденному житті. Варто пам’ятати, що якість впливає на безпеку продукції, довіру споживачів, ефективність роботи підприємств і конкурентоспроможність економіки.

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12 листопада Всесвітній день боротьби з пневмонією / © pexels.com

Також 12 листопада Всесвітній день боротьби з пневмонією. День був започаткований 2009 року за ініціативи міжнародної коаліції організацій, які об’єдналися в межах кампанії Stop Pneumonia. Його мета — привернути увагу до профілактики, своєчасної діагностики та лікування пневмонії, яка залишається однією з провідних причин смертності від інфекційних захворювань у світі.

12 листопада Всесвітній день юзабіліті / © pexels.com

А ще 12 листопада Всесвітній день юзабіліті. Припадає на другий четвер листопада. Був започаткований 2005 року з ініціативи Асоціації фахівців із юзабіліті (Usability Professionals’ Association), яка нині відома як User Experience Professionals Association (UXPA), щоб привернути увагу до створення продуктів, якими легко користуватися людям із різним досвідом, потребами та можливостями.

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