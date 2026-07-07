Яке свято 13 липня 2026 року / © ТСН

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13 липня 2026 року — понеділок. 1600-й день війни в Україні.

Яке свято 13 липня

13 липня віряни святкують Собор святого архангела Гавриїла / © unsplash.com

13 липня віряни святкують Собор святого архангела Гавриїла. Архангел Гавриїл у християнській традиції є символом доброї звістки, мудрості, віри та Божого провидіння. Віряни звертаються до нього з молитвами про духовне зміцнення, захист, добрі новини та допомогу у важливих життєвих рішеннях. У цей день у храмах звершують святкові богослужіння, а віряни дякують архангелу за його заступництво та просять благословення на добрі справи.

13 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день головоломки / © pexels.com

13 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день головоломки. Свято присвячене всім видам інтелектуальних головоломок: пазлам, кросвордам, судоку, логічним задачам, механічним головоломкам і, звісно, знаменитому кубику Рубіка. Мета свята — популяризувати інтелектуальні ігри, заохочувати людей тренувати пам’ять, логічне та критичне мислення. У цей день проводять турніри зі складання пазлів і кубика Рубіка, розв’язують кросворди та судоку, організовують логічні вікторини й математичні конкурси.

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13 липня День Black Lives Matter / © pexels.com

Також 13 липня День Black Lives Matter. Це пам’ятна дата, започаткована організацією Black Lives Matter Foundation 2023 року з метою вшанування темношкірих людей, які загинули або постраждали внаслідок поліцейського насильства, расової дискримінації та нападів на ґрунті ненависті. Ініціатори також закликають використовувати цей день для осмислення проблем расової нерівності та підтримки рівних прав для всіх. Дата має символічне значення, адже 13 липня 2013 року після виправдання Джорджа Циммермана у справі про загибель Трейвона Мартіна активістки Алісія Гарза, Патріс Каллорс та Опал Тометі започаткували рух Black Lives Matter, який згодом перетворився на міжнародну кампанію проти расизму та поліцейського свавілля.

13 липня Всесвітній день року / © pexels.com

А ще 13 липня Всесвітній день року. Це свято присвячене рок-музиці та її впливу на світову культуру, свободу самовираження й благодійність. Попри назву, офіційно та найактивніше його святкують саме в Бразилії, хоча дата відома й шанувальникам року в інших країнах. Свято пов’язане з легендарним благодійним концертом Live Aid, який відбувся 13 липня 1985 року одночасно в Лондоні та Філадельфії. Захід організували музиканти Боб Ґелдоф і Мідж Юр, щоб зібрати кошти для боротьби з голодом в Ефіопії. На сцені виступили такі зірки, як Queen, U2, David Bowie, Paul McCartney, Led Zeppelin, Black Sabbath, Elton John, Madonna та багато інших.

13 липня святкують Міжнародний день гірських порід / © pexels.com

13 липня святкують Міжнародний день гірських порід. Це неофіційне міжнародне свято присвячене геології, мінералам і гірським породам, які є основою земної кори та зберігають історію розвитку нашої планети. Головна мета цього дня — привернути увагу до важливої ролі гірських порід у природі, науці та повсякденному житті. Саме з них складається літосфера Землі, вони є джерелом корисних копалин, використовуються у будівництві, промисловості, мистецтві та допомагають ученим досліджувати геологічне минуле планети.

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