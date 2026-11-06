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Яке 13 листопада свято — все про цей день, яке церковне свято
13 листопада, Всесвітній день доброти. Віряни вшановують пам’ять святого Івана Златоустого, архієпископа Царгородського. До Нового року залишилося 53 дні.
13 листопада 2026 року — п’ятниця. 1723-й день війни в Україні.
Яке свято 13 листопада
13 листопада віряни святкують День пам’яті святого Івана Златоустого, архієпископа Царгородського. Він народився в Антіохії, здобув ґрунтовну освіту й присвятив життя служінню Богові. Іван отримав прізвисько Златоустий за красномовство та вміння глибоко й доступно пояснювати Святе Письмо. Як архієпископ, він закликав до милосердя, допомоги бідним, чесності та скромності. Відкрито критикував багатство й несправедливість, через що нажив впливових противників. За правління імператора він зазнав переслідувань і помер у вигнанні 407 року.
13 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день доброти. Це міжнародне свято, покликане нагадати про значення доброзичливості, взаємодопомоги, співчуття та уважного ставлення до інших людей. Ідея свята полягає в тому, що навіть невеликі добрі вчинки можуть позитивно впливати на життя інших: підтримати людину в складний момент, допомогти незнайомцю, подякувати за роботу або приділити час тому, хто почувається самотнім.
Також 13 листопада День симфонічного металу. Це неофіційна музична дата, присвячена жанру, який поєднує важкі гітарні рифи, потужні ударні, оркестрові аранжування, хори й оперний вокал. Точне походження самого свята достеменно невідоме. Симфонічний метал сформувався на перетині хеві-металу та класичної музики. Особливого розвитку жанр набув у 1990-х роках, коли музиканти почали активно використовувати оркестрові партії, хоровий спів і театральну подачу.
А ще 13 листопада Міжнародний день сліпих. Дату обрали на честь дня народження французького педагога Валентина Гаюї, який народився 13 листопада 1745 року. 1784 року він заснував у Парижі одну з перших у світі шкіл для незрячих дітей, де учні могли здобувати освіту й опановувати професії. 1984 року Всесвітня організація охорони здоров’я започаткувала відзначення цього дня на міжнародному рівні.