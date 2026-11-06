Яке свято 13 листопада 2026 року / © ТСН

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13 листопада 2026 року — п’ятниця. 1723-й день війни в Україні.

Яке свято 13 листопада

13 листопада віряни святкують День пам’яті святого Івана Златоустого, архієпископа Царгородського / © pexels.com

13 листопада віряни святкують День пам’яті святого Івана Златоустого, архієпископа Царгородського. Він народився в Антіохії, здобув ґрунтовну освіту й присвятив життя служінню Богові. Іван отримав прізвисько Златоустий за красномовство та вміння глибоко й доступно пояснювати Святе Письмо. Як архієпископ, він закликав до милосердя, допомоги бідним, чесності та скромності. Відкрито критикував багатство й несправедливість, через що нажив впливових противників. За правління імператора він зазнав переслідувань і помер у вигнанні 407 року.

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13 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день доброти / © pexels.com

13 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день доброти. Це міжнародне свято, покликане нагадати про значення доброзичливості, взаємодопомоги, співчуття та уважного ставлення до інших людей. Ідея свята полягає в тому, що навіть невеликі добрі вчинки можуть позитивно впливати на життя інших: підтримати людину в складний момент, допомогти незнайомцю, подякувати за роботу або приділити час тому, хто почувається самотнім.

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13 листопада День симфонічного металу / © pexels.com

Також 13 листопада День симфонічного металу. Це неофіційна музична дата, присвячена жанру, який поєднує важкі гітарні рифи, потужні ударні, оркестрові аранжування, хори й оперний вокал. Точне походження самого свята достеменно невідоме. Симфонічний метал сформувався на перетині хеві-металу та класичної музики. Особливого розвитку жанр набув у 1990-х роках, коли музиканти почали активно використовувати оркестрові партії, хоровий спів і театральну подачу.

13 листопада Міжнародний день сліпих / © pexels.com

А ще 13 листопада Міжнародний день сліпих. Дату обрали на честь дня народження французького педагога Валентина Гаюї, який народився 13 листопада 1745 року. 1784 року він заснував у Парижі одну з перших у світі шкіл для незрячих дітей, де учні могли здобувати освіту й опановувати професії. 1984 року Всесвітня організація охорони здоров’я започаткувала відзначення цього дня на міжнародному рівні.

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