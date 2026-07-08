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Яке 14 липня свято — все про цей день, яке церковне свято
14 липня, День обізнаності про акул. Віряни вшановують пам’ять святого апостола Акили. До Нового року залишився 171 день.
14 липня 2026 року — вівторок. 1601-й день війни в Україні.
Яке свято 14 липня
14 липня віряни святкують День пам’яті святого апостола Акили. Один із 70 апостолів, учень Ісуса Христа та ревний проповідник християнства. За походженням він був юдеєм із області Понт у Малій Азії. Разом із дружиною Свята Прискилла жив у Римі, але після вигнання юдеїв імператором Клавдієм переселився до Коринфа. Саме в Коринфі Акила і Прискилла познайомилися з Апостол Павло, який жив і працював разом із ними, адже всі вони займалися виготовленням наметів. Подружжя стало найближчими помічниками Павла в його місіонерській діяльності, супроводжувало його в подорожах і допомагало поширювати християнську віру.
14 липня в Україні і світі святкують День обізнаності про акул. Його мета — розвінчати поширені міфи про акул, привернути увагу до їхньої важливої ролі в морських екосистемах і наголосити на необхідності їхнього захисту. Акули існують на Землі понад 400 мільйонів років, тобто вони з’явилися задовго до динозаврів. Вони є одними з головних хижаків океану, допомагаючи підтримувати природний баланс, контролюючи чисельність інших морських мешканців і сприяючи здоров’ю морських екосистем.
Також 14 липня Міжнародний день небінарних людей. Дату обрали символічно — вона розташована приблизно посередині між Міжнародний жіночий день (8 березня) та Міжнародний день чоловіків (19 листопада). Цей день присвячений підвищенню обізнаності про небінарних людей — тих, чия гендерна ідентичність не є виключно чоловічою або жіночою. Його мета — привернути увагу до різноманітності гендерних ідентичностей, сприяти взаємній повазі, інформуванню суспільства та підтримці рівних прав і можливостей.