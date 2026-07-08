Яке свято 14 липня 2026 року / © ТСН

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14 липня 2026 року — вівторок. 1601-й день війни в Україні.

Яке свято 14 липня

14 липня віряни святкують День пам’яті святого апостола Акили / © pexels.com

14 липня віряни святкують День пам’яті святого апостола Акили. Один із 70 апостолів, учень Ісуса Христа та ревний проповідник християнства. За походженням він був юдеєм із області Понт у Малій Азії. Разом із дружиною Свята Прискилла жив у Римі, але після вигнання юдеїв імператором Клавдієм переселився до Коринфа. Саме в Коринфі Акила і Прискилла познайомилися з Апостол Павло, який жив і працював разом із ними, адже всі вони займалися виготовленням наметів. Подружжя стало найближчими помічниками Павла в його місіонерській діяльності, супроводжувало його в подорожах і допомагало поширювати християнську віру.

14 липня в Україні і світі святкують День обізнаності про акул / © pexels.com

14 липня в Україні і світі святкують День обізнаності про акул. Його мета — розвінчати поширені міфи про акул, привернути увагу до їхньої важливої ролі в морських екосистемах і наголосити на необхідності їхнього захисту. Акули існують на Землі понад 400 мільйонів років, тобто вони з’явилися задовго до динозаврів. Вони є одними з головних хижаків океану, допомагаючи підтримувати природний баланс, контролюючи чисельність інших морських мешканців і сприяючи здоров’ю морських екосистем.

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14 липня Міжнародний день небінарних людей / © pexels.com

Також 14 липня Міжнародний день небінарних людей. Дату обрали символічно — вона розташована приблизно посередині між Міжнародний жіночий день (8 березня) та Міжнародний день чоловіків (19 листопада). Цей день присвячений підвищенню обізнаності про небінарних людей — тих, чия гендерна ідентичність не є виключно чоловічою або жіночою. Його мета — привернути увагу до різноманітності гендерних ідентичностей, сприяти взаємній повазі, інформуванню суспільства та підтримці рівних прав і можливостей.

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