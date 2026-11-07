Яке свято 14 листопада 2026 року / © ТСН

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14 листопада 2026 року — субота. 1724-й день війни в Україні.

Яке свято 14 листопада

14 листопада віряни святкують День пам’яті апостола Пилипа / © pexels.com

14 листопада віряни святкують День пам’яті апостола Пилипа. Він був одним із перших учнів, покликаних Ісусом. Під час чудесного нагодування п’яти тисяч людей Ісус звернувся саме до Пилипа, запитавши, де купити хліба для народу. На Таємній вечері Пилип попросив Ісуса показати їм Отця. За церковним переданням, після Вознесіння Христа він проповідував Євангеліє в різних країнах і прийняв мученицьку смерть.

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14 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день логопеда / © pexels.com

14 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день логопеда. Це професійне свято фахівців, які допомагають дітям і дорослим долати порушення мовлення, розвивати комунікативні навички та відновлювати здатність спілкуватися. Свято започаткували 2004 року. Його головна мета — привернути увагу суспільства до важливості логопедичної допомоги та ролі фахівців у мовленнєвому розвитку людини.

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14 листопада День операційної медичної сестри / © pexels.com

Також 14 листопада День операційної медичної сестри. Свято започаткувала 2009 роек Європейська асоціація операційних медичних сестер (EORNA). Його мета — привернути увагу до важливої ролі операційних медсестер у роботі хірургічних команд і розвитку системи охорони здоров’я.

14 листопада Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом / © pexels.com

А ще 14 листопада Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Це міжнародна інформаційна кампанія, мета якої — привернути увагу до поширення цукрового діабету, його профілактики, ранньої діагностики та доступності лікування. Дату обрали на честь дня народження канадського лікаря Фредеріка Бантінга, який разом із Чарльзом Бестом відіграв ключову роль у відкритті інсуліну в 1921–1922 роках.

14 листопада Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей / © pexels.com

14 листопада Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей. День започаткувала ЮНЕСКО 2019 року під час 40-ї сесії Генеральної конференції. Дату обрали на честь ухвалення 14 листопада 1970 року Конвенції про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню й передачі права власності на культурні цінності. Вперше міжнародний день відсвяткували 2020 року.

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