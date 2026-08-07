Яке свято 14 серпня 2026 року / © ТСН

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14 серпня 2026 року — п’ятниця. 1632-й день війни в Україні.

Яке свято 14 серпня

14 серпня віряни святкують День пам’яті святого пророка Міхея / © Associated Press

14 серпня віряни святкують День пам’яті святого пророка Міхея. Він походив із містечка Морешет у Юдеї та пророкував за часів царів Йотама, Ахаза й Єзекії. Міхей викривав несправедливість, жадібність і лицемірство можновладців, закликаючи народ до покаяння, милосердя та вірності Богові. Одне з його найвідоміших пророцтв — передбачення, що Месія народиться у Вифлеємі. Саме ці слова пізніше були пов’язані з народженням Ісуса Христа.

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14 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день косатки / © pexels.com

14 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день косатки. Косатка (Orcinus orca) — найбільший представник родини дельфінових і один із найрозумніших морських ссавців. Вона живе майже в усіх океанах світу — від холодних арктичних вод до тропіків. Косатки утворюють міцні сімейні групи, спілкуються за допомогою унікальних звуків і навіть передають свої мисливські навички та традиції наступним поколінням.

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14 серпня Всесвітній день ящірки / © pexels.com

Також 14 серпня Всесвітній день ящірки. Ящірки населяють майже всі континенти, окрім Антарктиди. У світі налічується понад 7 тисяч видів, які відрізняються розмірами, забарвленням і способом життя. Вони можуть мешкати в пустелях, лісах, степах, горах і навіть поблизу людських осель. Ящірки є важливою частиною природного балансу: вони знищують комах, які можуть шкодити рослинам і сільському господарству, а також самі є їжею для багатьох птахів і тварин.

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