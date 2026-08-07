ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
1802
Час на прочитання
2 хв

Яке 14 серпня свято — все про цей день, яке церковне свято

14 серпня, Всесвітній день косатки. Віряни вшановують пам’ять святого пророка Міхея. До Нового року залишилося 144 дні.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Яке свято 14 серпня 2026 року

Яке свято 14 серпня 2026 року / © ТСН

14 серпня 2026 року — п’ятниця. 1632-й день війни в Україні.

Яке свято 14 серпня

14 серпня віряни святкують День пам’яті святого пророка Міхея / © Associated Press

14 серпня віряни святкують День пам’яті святого пророка Міхея / © Associated Press

14 серпня віряни святкують День пам’яті святого пророка Міхея. Він походив із містечка Морешет у Юдеї та пророкував за часів царів Йотама, Ахаза й Єзекії. Міхей викривав несправедливість, жадібність і лицемірство можновладців, закликаючи народ до покаяння, милосердя та вірності Богові. Одне з його найвідоміших пророцтв — передбачення, що Месія народиться у Вифлеємі. Саме ці слова пізніше були пов’язані з народженням Ісуса Христа.

14 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день косатки / © pexels.com

14 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день косатки / © pexels.com

14 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день косатки. Косатка (Orcinus orca) — найбільший представник родини дельфінових і один із найрозумніших морських ссавців. Вона живе майже в усіх океанах світу — від холодних арктичних вод до тропіків. Косатки утворюють міцні сімейні групи, спілкуються за допомогою унікальних звуків і навіть передають свої мисливські навички та традиції наступним поколінням.

14 серпня Всесвітній день ящірки / © pexels.com

14 серпня Всесвітній день ящірки / © pexels.com

Також 14 серпня Всесвітній день ящірки. Ящірки населяють майже всі континенти, окрім Антарктиди. У світі налічується понад 7 тисяч видів, які відрізняються розмірами, забарвленням і способом життя. Вони можуть мешкати в пустелях, лісах, степах, горах і навіть поблизу людських осель. Ящірки є важливою частиною природного балансу: вони знищують комах, які можуть шкодити рослинам і сільському господарству, а також самі є їжею для багатьох птахів і тварин.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie