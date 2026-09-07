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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Яке 14 вересня свято — все про цей день, яке церковне свято

14 вересня, День танкових військ в Україні. Віряни вшановують Воздвиження чесного і животворного Хреста Господнього. До Нового року залишилося 113 днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Яке свято 14 вересня 2026 року

Яке свято 14 вересня 2026 року / © ТСН

14 вересня 2026 року — понеділок. 1663-й день війни в Україні.

Яке свято 14 вересня

14 вересня віряни святкують Воздвиження чесного і животворного Хреста Господнього / © pexels.com

14 вересня віряни святкують Воздвиження чесного і животворного Хреста Господнього / © pexels.com

14 вересня віряни святкують Воздвиження чесного і животворного Хреста Господнього. Цього дня віряни згадують віднайдення Хреста, на якому був розіп’ятий Ісус Христос, у Єрусалимі. За переказами, святиню знайшла цариця Олена, мати імператора Костянтина Великого. Пізніше Хрест урочисто підняли — звідси й назва свята Воздвиження.

14 вересня в Україні святкують День танкових військ / © Центр аналізу стратегій та технологій

14 вересня в Україні святкують День танкових військ / © Центр аналізу стратегій та технологій

14 вересня в Україні святкують День танкових військ. Професійне свято українських танкістів, яке присвячене військовослужбовцям танкових підрозділів Збройних Сил України, які виконують бойові завдання, забезпечують вогневу підтримку піхоти та відіграють важливу роль на полі бою. Дата свята пов’язана з традицією вшанування танкістів і підкреслює значення танкових військ для обороноздатності держави. У цей день дякують військовим за мужність, професіоналізм, витримку та захист України.

14 вересня Міжнародний день атопічної екземи / © pexels.com

14 вересня Міжнародний день атопічної екземи / © pexels.com

Також 14 вересня Міжнародний день атопічної екземи. Дата покликана привернути увагу до атопічної екземи — хронічного запального захворювання шкіри, яке часто супроводжується сухістю, свербежем, почервонінням і подразненням. Цей день допомагає підвищувати обізнаність про захворювання, поширювати інформацію про сучасні підходи до догляду та лікування, а також нагадувати про важливість підтримки людей, які живуть із цим станом.

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