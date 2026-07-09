Яке свято 15 липня 2026 року / © ТСН

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15 липня 2026 року — середа. 1602-й день війни в Україні.

Яке свято 15 липня

15 липня віряни святкують День пам’яті святого рівноапостольного великого князя Володимира / © Pixabay

15 липня віряни святкують День пам’яті святого рівноапостольного великого князя Володимира. Князь Київський, який увійшов в історію як хреститель Русі. Спочатку він був язичником, але після прийняття християнства 988 року докорінно змінив своє життя та розпочав хрещення своїх земель. Саме за князя Володимира християнство стало державною релігією Київської Русі, що сприяло розвитку освіти, культури, писемності та зміцненню зв’язків із європейськими державами. Він також будував храми, підтримував нужденних і дбав про розвиток держави.

15 липня в Україні святкують День хрещення Київської Русі-України / © Фото з відкритих джерел

15 липня в Україні святкують День хрещення Київської Русі-України. Державне свято, яке присвячене події Хрещення Русі, що відбулося 988 року за правління святого рівноапостольного великого князя Володимира. Саме тоді князь Володимир прийняв християнство, а згодом розпочав масове хрещення жителів Києва у водах Дніпра. Ця подія стала переломною в історії держави, адже сприяла розвитку освіти, культури, писемності, архітектури та зміцненню міжнародних зв’язків Київської Русі. Свято було встановлене для вшанування історичної та духовної спадщини України. Від 2023 року його святкують 15 липня у зв’язку з переходом українських церков на новоюліанський календар (раніше святкували 28 липня).

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15 липня День української державності / © unsplash.com

Також 15 липня День української державності. Державне свято України, яке покликане нагадати про понад тисячолітню традицію українського державотворення, що бере свій початок від Київської Русі. Свято було запроваджене 2021 року, а від 2023 року його, як і День хрещення Київської Русі-України, святкують 15 липня у зв’язку з переходом на новоюліанський календар. Дата обрана невипадково: вона збігається з днем вшанування Святий рівноапостольний великий князь Володимир — правителя, який 988 року запровадив християнство в Київській Русі. Це підкреслює історичний зв’язок сучасної України з її державницькою та культурною спадщиною.

15 липня День українських миротворців / © unsplash.com

А ще 15 липня День українських миротворців. Державне пам’ятне свято, яке присвячене військовослужбовцям, поліцейським і цивільним фахівцям, які брали або беруть участь у міжнародних миротворчих місіях. Свято встановлено, щоб вшанувати мужність, професіоналізм і самовідданість українських миротворців, які виконували завдання із підтримання миру та безпеки в різних країнах світу під егідою Організації Об’єднаних Націй, Організації Північноатлантичного договору та інших міжнародних організацій.

15 липня святкують Всесвітній день навичок молоді / © pexels.com

15 липня святкують Всесвітній день навичок молоді. Його було проголошено Організацією Об’єднаних Націй 2014 року, щоб привернути увагу до важливості розвитку професійних, технічних і цифрових навичок молодих людей. Мета цього дня — допомогти молоді здобути знання та вміння, необхідні для успішного працевлаштування, підприємництва й адаптації до сучасного ринку праці. Особливу увагу приділяють якісній освіті, професійній підготовці, інноваціям і безперервному навчанню.

15 липня День благодійності в соціальних медіа / © pexels.com

Також 15 липня День благодійності в соціальних медіа. Це міжнародна інформаційна ініціатива, покликана показати, як соціальні мережі можуть стати інструментом для добрих справ, взаємодопомоги та підтримки благодійних проєктів. Основна мета цього дня — надихнути людей використовувати свої акаунти в соціальних мережах не лише для спілкування, а й для поширення важливої інформації, збору коштів, підтримки громадських ініціатив і привернення уваги до соціальних проблем.

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