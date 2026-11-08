Яке свято 15 листопада 2026 року / © ТСН

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15 листопада 2026 року — неділя. 1725-й день війни в Україні.

Яке свято 15 листопада

15 листопада віряни святкують День пам’яті ісповідників Гуріна, Самона й Авіва / © pexels.com

15 листопада віряни святкують День пам’яті ісповідників Гуріна, Самона й Авіва. Вони жили наприкінці III — на початку IV століття в місті Едесі (сучасна територія Туреччини). Святий Гурій — християнський проповідник, який відмовився зректися своєї віри під час переслідувань за імператора Діоклетіана. За це його піддали тортурам і стратили. Святий Самон — разом із Гурієм сповідував християнство, мужньо витримав катування та прийняв мученицьку смерть. Святий Авів — диякон, який жив дещо пізніше. За часів імператора Ліцинія його також переслідували за християнську віру. Після катувань його спалили живцем.

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15 листопада в Україні святкують День працівників сільського господарства України / © pexels.com

15 листопада в Україні святкують День працівників сільського господарства України. День працівників сільського господарства було започатковано Указом Президента України від 7 жовтня 1993 року № 428/93. Дату обрали на знак поваги до людей, які працюють у сільському господарстві та роблять вагомий внесок у розвиток економіки країни.

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15 листопада Всесвітній день павича / © pexels.com

Також 15 листопада Всесвітній день павича. Всесвітній день павича започаткували 2022 року за ініціативи Індійського товариства зі збереження біорізноманіття (Indian Biodiversity Conservation Society) за підтримки Всесвітньої асоціації фазанів (World Pheasant Association). Дату обрали на честь індійського павича — національного птаха Індії, яким його офіційно проголосили 1963 року. Перше святкування дати відбулося 15 листопада 2022 року.

15 листопада Міжнародний день письменників, які знаходяться в ув’язненні / © pexels.com

А ще 15 листопада Міжнародний день письменників, які знаходяться в ув’язненні. Міжнародний день письменників, які перебувають в ув’язненні, започаткували 1981 року за ініціативи Комітету письменників, ув’язнених за свої переконання (Writers in Prison Committee) міжнародної організації PEN International. Організатори прагнули привернути увагу світової спільноти до авторів, яких позбавляють волі за мирне висловлення власних думок, журналістську діяльність або літературну творчість. Відтоді щороку 15 листопада PEN International проводить міжнародні кампанії на підтримку переслідуваних письменників.

15 листопада Всесвітній день бідних / © pexels.com

15 листопада Всесвітній день бідних. Припадає щороку в неділю перед урочистістю Ісуса Христа — Царя Всесвіту. Ініціатором запровадження цього дня став Папа Римський Франциск. Уперше він запропонував відзначати його після завершення Ювілейного року Божого милосердя 2016 року. Відповідне рішення було закріплене в апостольському листі Misericordia et misera від 20 листопада 2016 року.

15 листопада Всесвітній день пам’яті жертв дорожньо-транспортних пригод / © pexels.com

Також 15 листопада Всесвітній день пам’яті жертв дорожньо-транспортних пригод. Припадає на третю неділю листопада. Ініціатором запровадження цієї дати стала британська благодійна організація RoadPeace, яка підтримує людей, постраждалих у ДТП, та їхні родини. Уперше день пам’яті провели у Великій Британії 1993 року. Згодом до вшанування долучилися громадські організації інших країн.

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