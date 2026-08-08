Яке свято 15 серпня 2026 року / © ТСН

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15 серпня 2026 року — субота. 1633-й день війни в Україні.

Яке свято 15 серпня

15 серпня віряни святкують Успіння Владичиці Нашої Богородиці і Пріснодіви Марії / © Pixabay

15 серпня віряни святкують Успіння Владичиці Нашої Богородиці і Пріснодіви Марії. Згідно з церковною традицією, після смерті Богородиця була взята Господом до небес у славі, тому подія називається не смертю, а успінням, тобто мирним сном. Свято символізує перемогу життя над смертю, надію на воскресіння та вічне життя. Віряни цього дня моляться до Пресвятої Богородиці, дякують їй за заступництво та просять захисту для своїх родин.

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15 серпня в Україні святкують День археолога / © pexels.com

15 серпня в Україні святкують День археолога. Свято не пов’язане з якоюсь конкретною історичною подією. За однією з найпоширеніших версій, традиція виникла серед археологів ще в середині XX століття як неофіційне професійне свято під час польових експедицій, а згодом стала офіційною. Археологи допомагають відтворити історію людства, досліджуючи стародавні поселення, поховання, фортеці, предмети побуту, зброю, прикраси та інші артефакти. Їхня праця дає змогу краще зрозуміти, як жили люди тисячі років тому, і зберегти культурну спадщину для майбутніх поколінь.

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15 серпня Всесвітній день величі / © pexels.com

Також 15 серпня Всесвітній день величі. Ідея цього дня полягає в тому, щоб помічати не лише відомих героїв, а й звичайних людей поруч із нами — батьків, друзів, наставників, колег, волонтерів та всіх, хто робить світ кращим. Часто важливі вчинки залишаються непоміченими, тому свято закликає дякувати тим, хто надихає та допомагає нам розкривати власний потенціал.

15 серпня Міжнародний день безпритульних тварин / © pexels.com

А ще 15 серпня Міжнародний день безпритульних тварин. Цей день започаткували для того, щоб нагадати людям про відповідальне ставлення до домашніх улюбленців, важливість стерилізації, допомоги притулкам і підтримки волонтерів, які щодня рятують життя тварин.

15 серпня святкують Міжнародний день геокешинга / © pexels.com

15 серпня святкують Міжнародний день геокешинга. Геокешинг — це своєрідний «пошук скарбів» за допомогою GPS-навігації. Учасники ховають невеликі контейнери — геокеші — із записками, сувенірами чи пам’ятними предметами, а інші гравці за координатами шукають їх, залишаючи свій запис у спеціальному журналі.

15 серпня Всесвітній день медоносних бджіл / © pexels.com

Також 15 серпня Всесвітній день медоносних бджіл. Припадає на третю суботу серпня. Дата обрана на честь дня народження Антона Янша — одного із засновників сучасного бджільництва. Саме він зробив великий внесок у розвиток науки про утримання бджіл. Медоносні бджоли відіграють ключову роль у збереженні екосистем, адже вони запилюють безліч рослин, завдяки чому утворюються плоди та насіння. Від їхньої праці залежить значна частина світового виробництва продуктів харчування.

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15 серпня День міста Тернопіль / © pexels.com

А ще 15 серпня День міста Тернопіль. День міста Тернопіль — це свято, присвячене історії, культурі та мешканцям одного з найвідоміших міст Західної України. У цей день у місті зазвичай проходять урочисті заходи, концерти, виставки, спортивні події, екскурсії та благодійні акції. Тернопіль був заснований 1540 року князем Яном Амором Тарновським. За свою історію місто пережило багато подій, змінювало державну приналежність, але зберегло свою унікальну атмосферу, архітектурні пам’ятки та культурні традиції.

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