Яке свято 15 жовтня 2026 року / © ТСН

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15 жовтня 2026 року — четвер. 1694-й день війни в Україні.

Яке свято 15 жовтня

15 жовтня віряни святкують День пам’яті преподобного Євтимія / © pexels.com

15 жовтня віряни святкують День пам’яті преподобного Євтимія. Він народився близько 377 року в Мелітині у Вірменії. Ще молодим обрав чернече життя, а згодом оселився в Палестині, де жив у пустелі, багато молився, постив і збирав навколо себе учнів. З часом біля нього виникла велика чернеча громада — лавра. Євтимія шанували за смирення, суворе подвижницьке життя та духовну мудрість. За церковним переданням, із ним також пов’язують численні зцілення та чудеса. Він помер близько 473 року, проживши приблизно 96 років.

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15 жовтня в Україні і світі святкують День здоров’я молочної залози / © pexels.com

15 жовтня в Україні і світі святкують День здоров’я молочної залози. Його започаткувала Європейська коаліція проти раку молочної залози Europa Donna, щоб привертати увагу до профілактики та раннього виявлення раку молочної залози. Головна ідея цього дня — нагадати жінкам про важливість турботи про здоров’я грудей протягом усього життя. Йдеться насамперед про уважність до змін у молочних залозах, своєчасне звернення до лікаря та проходження рекомендованого скринінгу. Виявлений на ранніх стадіях рак молочної залози значно краще піддається лікуванню.

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15 жовтня Всесвітній день миття рук / © pexels.com

Також 15 жовтня Всесвітній день миття рук. Його започаткували 2008 року, щоб нагадати про просту, але надзвичайно важливу звичку — регулярне миття рук із милом. Головна мета цього дня — показати, що правильна гігієна рук допомагає запобігати поширенню багатьох інфекцій, зокрема кишкових і респіраторних захворювань. Особливо важливо мити руки перед приготуванням та вживанням їжі, після туалету, після кашлю чи чхання, після повернення додому та після контакту з брудними поверхнями.

15 жовтня Міжнародний день білої тростини / © pexels.com

А ще 15 жовтня Міжнародний день білої тростини. Цей день присвячений людям із порушеннями зору та покликаний привернути увагу до їхніх прав, самостійності, безпеки й доступності суспільного простору. Біла тростина стала міжнародним символом незрячих і слабозорих людей. Вона допомагає орієнтуватися у просторі, виявляти перешкоди та водночас сигналізує оточенню, що людина має порушення зору.

15 жовтня святкують Міжнародний день сільських жінок / © pexels.com

15 жовтня святкують Міжнародний день сільських жінок. Його офіційно заснувала Генеральна Асамблея ООН 2007 року. Мета дати — привернути увагу до важливої ролі сільських жінок у сільському господарстві, виробництві продовольства, розвитку місцевих громад та забезпеченні добробуту родин. У багатьох країнах саме жінки виконують значну частину сільськогосподарської роботи та водночас займаються домашнім господарством і доглядом за членами сім’ї.

15 жовтня День вирішення конфліктів / © pexels.com

Також 15 жовтня День вирішення конфліктів. Припадає на третій четвер жовтня. Цей день започаткувала Асоціація з вирішення конфліктів (Association for Conflict Resolution) 2005 року. Його мета — популяризувати мирні та конструктивні способи розв’язання суперечок у родині, на роботі, у школі, громадах та інших сферах життя.

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15 жовтня Національний день мопса / © pexels.com

А ще 15 жовтня Національний день мопса. Його започаткувала 2012 року американська експертка з домашніх тварин Коллін Пейдж (Colleen Paige). Мета свята — не лише порадувати власників цих собак, а й привернути увагу до мопсів, які потребують прихистку та нової родини.

15 жовтня святкують Міжнародний день кредитних спілок / © pexels.com

15 жовтня святкують Міжнародний день кредитних спілок. Припадає на третій четвер жовтня. Свято присвячене діяльності кредитних спілок — фінансових установ, які створюються на кооперативних засадах і належать їхнім членам. Вони надають можливість заощаджувати кошти, отримувати кредити та користуватися іншими фінансовими послугами.

15 жовтня День втраченої дитини / © pexels.com

Також 15 жовтня День втраченої дитини. Це день пам’яті про дітей, яких родини втратили внаслідок викидня, мертвонародження, ускладнень вагітності або смерті невдовзі після народження. Мета цього дня — підтримати батьків і родини, які пережили таку втрату, а також допомогти суспільству відкритіше говорити про переживання, які часто залишаються невидимими для оточення.

15 жовтня Міжнародний день правильних дій під час землетрусу / © pexels.com

А ще 15 жовтня Міжнародний день правильних дій під час землетрусу. Припадає на третій четвер жовтня. Головна мета цієї ініціативи — навчити людей правильно поводитися під час землетрусу та заздалегідь підготуватися до надзвичайної ситуації. У різних країнах цього дня проводять навчальні тренування в школах, офісах, установах і вдома.

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