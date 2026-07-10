Яке свято 16 липня 2026 року / © ТСН

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16 липня 2026 року — четвер. 1603-й день війни в Україні.

Яке свято 16 липня

16 липня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Антиногена і десятьох учнів його / © pexels.com

16 липня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Антиногена і десятьох учнів його. Він був єпископом міста Севастія в Малій Вірменії. Під час гонінь на християн за імператора Максиміана він відкрито сповідував християнську віру й відмовився приносити жертви язичницьким богам. Разом із ним були заарештовані його десятеро учнів. Незважаючи на жорстокі катування, вони залишилися вірними Христу й не зреклися своєї віри. За це всіх їх засудили до страти. Перед смертю Антиноген молився за своїх учнів і просив Бога зміцнити всіх християн у вірі.

16 липня в Україні святкують День прийняття Декларації про суверенітет / © unsplash.com

16 липня в Україні святкують День прийняття Декларації про суверенітет. 16 липня 1990 року Верховна Рада Української РСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Документ проголосив верховенство українських законів на території республіки, право на власне громадянство, самостійну економічну політику, власні Збройні сили, банківську систему та незалежні міжнародні відносини.

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16 липня День бухгалтера та аудитора в Україні / © КМДА

Також 16 липня День бухгалтера та аудитора в Україні. Свято було започатковане 2004 року як День бухгалтера відповідно до указу Президента України. 2018 року його офіційно перейменували на День бухгалтера та аудитора, щоб відзначити важливу роль не лише бухгалтерів, а й аудиторів, які забезпечують незалежний контроль фінансової звітності та сприяють прозорості економічної діяльності.

16 липня Всесвітній день змій / © pexels.com

А ще 16 липня Всесвітній день змій. Багато людей бояться змій, однак більшість із них зовсім не становить небезпеки для людини. Навпаки, змії є важливою частиною екосистем: вони контролюють чисельність гризунів, які можуть завдавати шкоди сільському господарству та поширювати хвороби, а також самі є їжею для багатьох птахів і ссавців. У світі налічується понад 3 900 видів змій, але лише близько 600 є отруйними, і лише частина з них становить серйозну загрозу для людини. Більшість змій уникає зустрічей із людьми та нападає лише для самозахисту.

16 липня святкують Всесвітній день PR-фахівця / © pexels.com

16 липня святкують Всесвітній день PR-фахівця. Це день, присвячений людям, які працюють у сфері зв’язків із громадськістю — створюють позитивний імідж організацій, допомагають налагоджувати комунікацію між компаніями, державними установами та суспільством. PR-фахівці відповідають за формування репутації, підготовку інформаційних кампаній, роботу зі ЗМІ, організацію заходів, кризову комунікацію та донесення важливих повідомлень до аудиторії. Їхня робота поєднує журналістику, маркетинг, психологію та стратегічне мислення.

16 липня Міжнародний день драг-культури / © pexels.com

Також 16 липня Міжнародний день драг-культури. Драг-культура має багаторічну історію та походить із театральних традицій, де чоловіки виконували жіночі ролі на сцені. Згодом вона стала окремим видом сучасного перформансу, що поєднує елементи шоу, моди, гумору, танцю й акторської майстерності.

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