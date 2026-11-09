Яке свято 16 листопада 2026 року / © ТСН

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16 листопада 2026 року — понеділок. 1726-й день війни в Україні.

Яке свято 16 листопада

16 листопада віряни святкують День пам’яті апостола і євангелиста Матея / © unsplash.com

16 листопада віряни святкують День пам’яті апостола і євангелиста Матея. До зустрічі з Ісусом Матей був митарем — збирачем податків. Одного дня Христос покликав його йти за Собою, і Матей залишив свою попередню справу, ставши Його учнем. Після Вознесіння Христа апостол проповідував християнське вчення. Йому традиційно приписують авторство Євангелія від Матея, у якому розповідається про земне життя, проповіді, смерть і воскресіння Ісуса.

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16 листопада в Україні святкують День працівників радіо, телебачення та зв’язку / © pexels.com

16 листопада в Україні святкують День працівників радіо, телебачення та зв’язку. Історія свята пов’язана з важливою подією в історії українського радіомовлення. 16 листопада 1924 року в Харкові вийшла в ефір перша радіопрограма в Україні. Її початок ознаменував розвиток українського радіомовлення та відкрив нові можливості для поширення інформації серед населення. Офіційно професійне свято запровадили 11 листопада 1994 року указом президента України Леоніда Кучми № 667/94. Дату обрали на честь першого радіоефіру.

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16 листопада День вшанування пам’яті загиблих морських піхотинців / © КМДА

Також 16 листопада День вшанування пам’яті загиблих морських піхотинців. Історія дати пов’язана з колишнім професійним святом морських піхотинців. Після перенесення професійного свята на 23 травня ця дата збереглася як день вшанування полеглих побратимів. Така традиція сформувалася серед українських морських піхотинців.

16 листопада Всесвітній День ґудзиків / © pexels.com

А ще 16 листопада Всесвітній День ґудзиків. Історія свята пов’язана з американською Національною асоціацією колекціонерів ґудзиків (National Button Society), заснованою у 1938 році. Саме тоді колекціонування ґудзиків почали популяризувати як окреме захоплення. Дату 16 листопада закріпили за Національним днем ґудзиків.

16 листопада святкують Всесвітній день рукоділля / © pexels.com

16 листопада святкують Всесвітній день рукоділля. Мета свята — популяризувати рукоділля, підтримувати народні ремесла, зберігати традиційні техніки та передавати майстерність наступним поколінням. Ручна творчість є частиною культурної спадщини різних народів, адже через орнаменти, матеріали й техніки відображаються історія, побут і звичаї певної місцевості.

16 листопада Міжнародний день фламенко / © pexels.com

Також 16 листопада Міжнародний день фламенко. Історія свята пов’язана з важливою подією: 16 листопада 2010 року ЮНЕСКО внесла фламенко до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Через рік влада Андалусії офіційно проголосила цю дату Днем фламенко.

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16 листопада Міжнародний день боротьби з анорексією / © pexels.com

А ще 16 листопада Міжнародний день боротьби з анорексією. Нервова анорексія — серйозний розлад харчової поведінки, за якого людина навмисно обмежує споживання їжі через сильний страх набрати вагу та викривлене сприйняття власного тіла. Захворювання може призводити до виснаження, порушень роботи серця, гормональних змін та інших небезпечних ускладнень.

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