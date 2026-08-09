Яке свято 16 серпня 2026 року / © ТСН

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16 серпня 2026 року — неділя. 1634-й день війни в Україні.

Яке свято 16 серпня

16 серпня віряни святкують День пам’яті святого мученика Діомида / © pexels.com

16 серпня віряни святкують День пам’яті святого мученика Діомида. Під час гонінь на християн за наказом імператора Діоклетіана Діомида заарештували. Він відмовився зректися своєї віри, за що був засуджений до страти. Церква шанує його як мученика, який до останнього залишився вірним Христу.

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16 серпня в Україні святкують Свято перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа (Горіховий Спас) / © Pixabay

16 серпня в Україні святкують Свято перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа (Горіховий Спас). Свято присвячене перенесенню до Константинополя 944 року святині, відомої як Нерукотворний образ Спасителя (Мандиліон). За церковним переданням, цар Едеси Авгар тяжко хворів і попросив Ісуса Христа прийти до нього або хоча б надіслати Свій портрет. Художник, якого він відправив, не зміг намалювати Спасителя через незвичайне сяйво Його обличчя.

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Тоді Христос умився, приклав до обличчя полотно, і на ньому чудесним чином відобразився Його лик. Саме тому цей образ називають нерукотворним, адже він з’явився не завдяки людській праці. Авгар, отримавши святиню, зцілився, а образ довгий час зберігався в Едесі.

16 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день повітряних зміїв / © pexels.com

16 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день повітряних зміїв. Точне походження Всесвітнього дня повітряних зміїв невідоме. Його започаткували ентузіасти повітряних зміїв та різні клуби, щоб популяризувати це захоплення й об’єднати людей різного віку. Історія самих повітряних зміїв налічує понад дві тисячі років. Вважається, що вони виникли в Стародавньому Китаї, де їх використовували не лише для розваг, а й у військовій справі, для передавання сигналів, вимірювання відстаней і навіть проведення наукових дослідів.

16 серпня День чоловічої краси або День догляду за собою для чоловіків / © pexels.com

Також 16 серпня День чоловічої краси або День догляду за собою для чоловіків. Він виник як тематична ініціатива брендів чоловічої косметики, барбершопів і прихильників здорового способу життя. Згодом ідею підтримали медіа та спільноти, які популяризують культуру догляду за собою. За останні роки індустрія чоловічого догляду активно розвивається, пропонуючи засоби для очищення, зволоження шкіри, догляду за бородою та волоссям.

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