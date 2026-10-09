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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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4 хв

Яке 16 жовтня свято — все про цей день, яке церковне свято

16 жовтня, День керівника або боса. Віряни вшановують пам’ять мученика Лонгіна, сотника. До Нового року залишився 81 день.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Яке свято 16 жовтня 2026 року

Яке свято 16 жовтня 2026 року / © ТСН

16 жовтня 2026 року — п’ятниця. 1695-й день війни в Україні.

Яке свято 16 жовтня

16 жовтня віряни святкують День пам’яті мученика Лонгіна, сотника / © pexels.com

16 жовтня віряни святкують День пам’яті мученика Лонгіна, сотника / © pexels.com

16 жовтня віряни святкують День пам’яті мученика Лонгіна, сотника. Християнський святий, якого церковне передання ототожнює з римським воїном, що був присутній під час розп’яття Ісуса Христа на Голгофі. За переказами, саме він проколов списом бік Спасителя. Побачивши події, що супроводжували смерть Христа, Лонгін увірував у Нього. За церковним переданням, після Воскресіння Христового Лонгін залишив військову службу, прийняв християнство та проповідував віру. За це його переслідували й зрештою стратили.

16 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день здорового харчування / © pexels.com

16 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день здорового харчування / © pexels.com

16 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день здорового харчування. Основна ідея дня — заохотити людей уважніше ставитися до щоденного раціону: їсти більше овочів і фруктів, цільнозернових продуктів, бобових та інших поживних продуктів, обмежувати надмірне споживання солі, цукру, насичених і трансжирів, а також не забувати про достатню кількість води.

16 жовтня Всесвітній день хліба / © pexels.com

16 жовтня Всесвітній день хліба / © pexels.com

Також 16 жовтня Всесвітній день хліба. Свято започаткували за ініціативи Міжнародного союзу пекарів і кондитерів, щоб нагадати про значення хліба в житті людей, багатовікові традиції хлібопечення та працю тих, хто вирощує зерно й випікає хліб.

16 жовтня День керівника або боса / © pexels.com

16 жовтня День керівника або боса / © pexels.com

А ще 16 жовтня День керівника або боса. Ідея свята виникла у США 1958 року. Його ініціаторкою стала Патриція Бейз Гароскі, яка працювала секретаркою в компанії свого батька. Вона запропонувала окремий день, коли працівники могли б висловити вдячність керівникам за їхню роботу. Датою обрали 16 жовтня — день народження її батька.

16 жовтня святкують Всесвітній день анестезіолога / © pexels.com

16 жовтня святкують Всесвітній день анестезіолога / © pexels.com

16 жовтня святкують Всесвітній день анестезіолога. Це професійна дата, присвячена лікарям-анестезіологам та їхній надзвичайно важливій роботі під час операцій, реанімації та інтенсивної терапії. Дата обрана невипадково: 16 жовтня 1846 року в Массачусетській загальній лікарні в Бостоні відбулася знаменита публічна демонстрація ефірної анестезії. Стоматолог Вільям Томас Грін Мортон продемонстрував застосування ефіру під час хірургічної операції. Ця подія стала однією з ключових віх у розвитку сучасної анестезіології.

16 жовтня Всесвітній день котів / © pexels.com

16 жовтня Всесвітній день котів / © pexels.com

Також 16 жовтня Всесвітній день котів. Ця дата присвячена насамперед захисту безпритульних і здичавілих котів, гуманному ставленню до них та відповідальному догляду за домашніми улюбленцями. Ініціатива пов’язана з американською організацією Alley Cat Allies. Спочатку 16 жовтня відзначали як National Feral Cat Day, започаткований 2001 року для привернення уваги до проблем вуличних котів.

16 жовтня Міжнародний день словника / © pexels.com

16 жовтня Міжнародний день словника / © pexels.com

А ще 16 жовтня Міжнародний день словника. Дата пов’язана з днем народження Ноа Вебстера — американського лексикографа, письменника й мовознавця, який народився 16 жовтня 1758 року. Найбільшу славу йому принесла робота над американськими словниками англійської мови. Його ім’я й сьогодні асоціюється зі словниковою традицією США.

16 жовтня святкують Всесвітній день поширення інформації про алергію / © pexels.com

16 жовтня святкують Всесвітній день поширення інформації про алергію / © pexels.com

16 жовтня святкують Всесвітній день поширення інформації про алергію. Алергія виникає, коли імунна система надмірно реагує на певні речовини — алергени. Ними можуть бути пилок рослин, пилові кліщі, шерсть і частинки шкіри тварин, харчові продукти, ліки, цвіль або отрута комах. Прояви алергії бувають різними: від нежитю, чхання, свербежу та висипань до утрудненого дихання й небезпечної для життя анафілаксії.

16 жовтня Всесвітній день хребта / © pexels.com

16 жовтня Всесвітній день хребта / © pexels.com

Також 16 жовтня Всесвітній день хребта. Його мета — привернути увагу до здоров’я хребта, профілактики болю в спині та шиї, а також важливості фізичної активності. Ініціатива об’єднує медичних фахівців та організації в багатьох країнах світу. Особливу увагу цього дня приділяють проблемам, пов’язаним із малорухливим способом життя, тривалим сидінням, надмірними навантаженнями та неправильною організацією робочого місця.

16 жовтня Всесвітній день продовольства / © pexels.com

16 жовтня Всесвітній день продовольства / © pexels.com

А ще 16 жовтня Всесвітній день продовольства. Його мета — привернути увагу до проблем голоду, недоїдання, продовольчої безпеки та необхідності забезпечити людям у всьому світі доступ до достатньої кількості безпечної й поживної їжі. Дата пов’язана зі створенням Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), заснованої 16 жовтня 1945 року. Сам Всесвітній день продовольства був проголошений 1979 року, а вперше його відсвяткували 1981 року.

16 жовтня святкують Всесвітній день реанімації серця / © pexels.com

16 жовтня святкують Всесвітній день реанімації серця / © pexels.com

16 жовтня святкують Всесвітній день реанімації серця. Його головна мета — навчити якомога більше людей основ серцево-легеневої реанімації (СЛР) та нагадати, що правильні дії очевидців можуть урятувати життя людини після раптової зупинки серця. Ініціатива виникла за участю Європейської ради реанімації, а згодом набула міжнародного масштабу. Гасло кампанії підкреслює просту ідею: кожен може навчитися рятувати життя.

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