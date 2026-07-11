ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
8
Час на прочитання
2 хв

Яке 17 липня свято — все про цей день, яке церковне свято

17 липня, День етнографа в Україні. Віряни вшановують пам’ять святої великомучениці Марини. До Нового року залишилося 168 днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Яке свято 17 липня 2026 року

Яке свято 17 липня 2026 року / © ТСН

17 липня 2026 року — п’ятниця. 1604-й день війни в Україні.

Яке свято 17 липня

17 липня віряни святкують День пам’яті святої великомучениці Марини / © pexels.com

17 липня віряни святкують День пам’яті святої великомучениці Марини / © pexels.com

17 липня віряни святкують День пам’яті святої великомучениці Марини. За церковним переданням, вона жила наприкінці III — на початку IV століття в місті Антіохія Пісідійська. З юних років Марина прийняла християнську віру й відмовилася зректися Христа, попри жорстокі тортури. За свою непохитну віру вона була страчена, а згодом Церква прославила її як великомученицю. У народній традиції святу Марину вважають покровителькою жінок, матерів, дітей, а також захисницею від стихійних лих, хвороб і несправедливості.

17 липня в Україні святкують День етнографа / © КМДА

17 липня в Україні святкують День етнографа / © КМДА

17 липня в Україні святкують День етнографа. Дата була обрана на честь дня народження Миколи Миклухо-Маклая. Традиція святкування виникла ще наприкінці 1970-х років серед науковців, однак в Україні це свято так і не отримало офіційного державного статусу. Останніми роками тривають дискусії щодо доцільності збереження саме цієї дати, адже її походження пов’язане з радянською науковою традицією.

17 липня Всесвітній день міжнародного правосуддя / © pexels.com

17 липня Всесвітній день міжнародного правосуддя / © pexels.com

Також 17 липня Всесвітній день міжнародного правосуддя. Саме 17 липня 1998 року було ухвалено Римський статут — міжнародний договір, який став основою для створення Міжнародний кримінальний суд. Суд розглядає справи про найтяжчі міжнародні злочини: геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин агресії.

17 липня Всесвітній день емоджі / © pexels.com

17 липня Всесвітній день емоджі / © pexels.com

А ще 17 липня Всесвітній день емоджі. Свято заснував 2014 року Джеремі Бердж. Дата 17 липня була обрана не випадково: саме цей день зображений на емоджі календаря, який спочатку відображав дату презентації програми iCal від Apple. Згодом 17 липня стало символічною датою для святкування Дня емоджі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
8
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie