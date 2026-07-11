Яке свято 17 липня 2026 року / © ТСН

Реклама

17 липня 2026 року — п’ятниця. 1604-й день війни в Україні.

Яке свято 17 липня

17 липня віряни святкують День пам’яті святої великомучениці Марини / © pexels.com

17 липня віряни святкують День пам’яті святої великомучениці Марини. За церковним переданням, вона жила наприкінці III — на початку IV століття в місті Антіохія Пісідійська. З юних років Марина прийняла християнську віру й відмовилася зректися Христа, попри жорстокі тортури. За свою непохитну віру вона була страчена, а згодом Церква прославила її як великомученицю. У народній традиції святу Марину вважають покровителькою жінок, матерів, дітей, а також захисницею від стихійних лих, хвороб і несправедливості.

17 липня в Україні святкують День етнографа / © КМДА

17 липня в Україні святкують День етнографа. Дата була обрана на честь дня народження Миколи Миклухо-Маклая. Традиція святкування виникла ще наприкінці 1970-х років серед науковців, однак в Україні це свято так і не отримало офіційного державного статусу. Останніми роками тривають дискусії щодо доцільності збереження саме цієї дати, адже її походження пов’язане з радянською науковою традицією.

Реклама

17 липня Всесвітній день міжнародного правосуддя / © pexels.com

Також 17 липня Всесвітній день міжнародного правосуддя. Саме 17 липня 1998 року було ухвалено Римський статут — міжнародний договір, який став основою для створення Міжнародний кримінальний суд. Суд розглядає справи про найтяжчі міжнародні злочини: геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин агресії.

17 липня Всесвітній день емоджі / © pexels.com

А ще 17 липня Всесвітній день емоджі. Свято заснував 2014 року Джеремі Бердж. Дата 17 липня була обрана не випадково: саме цей день зображений на емоджі календаря, який спочатку відображав дату презентації програми iCal від Apple. Згодом 17 липня стало символічною датою для святкування Дня емоджі.

Новини партнерів