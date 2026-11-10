Яке свято 17 листопада 2026 року / © ТСН

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17 листопада 2026 року — вівторок. 1727-й день війни в Україні.

Яке свято 17 листопада

17 листопада віряни святкують День пам’яті Григорія, єпископа Неокесарійського / © pexels.com

17 листопада віряни святкують День пам’яті Григорія, єпископа Неокесарійського. Святий Григорій, якого також називають Григорієм Чудотворцем, жив у III столітті в Малій Азії. Він походив із язичницької родини, але завдяки навчанню, зокрема у відомого християнського богослова Орігена, прийшов до християнської віри. Згодом Григорій став єпископом Неокесарії та присвятив життя поширенню християнства. За церковними переказами, він мав дар зцілення, молитви та творив численні чудеса. Коли святий прийняв єпископське служіння, у місті було лише 17 християн, а наприкінці його життя майже все населення навернулося до християнства.

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17 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день студента / © pexels.com

17 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день студента. Історія свята пов’язана з трагічними подіями 1939 року в Празі (тодішня Чехословаччина). Після студентських протестів проти нацистської окупації німецька влада жорстоко придушила виступи: 17 листопада дев’ятьох студентських активістів стратили без суду, понад 1200 студентів відправили до концтаборів, а чеські університети закрили. Уперше Міжнародний день студента відзначили 17 листопада 1941 року в Лондоні. Згодом ця дата стала символом боротьби молоді за свободу, справедливість і право на освіту. В Україні День студента офіційно встановили 16 червня 1999 року указом Президента України № 659/99.

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17 листопада Всесвітній день передчасно народженої дитини / © pexels.com

Також 17 листопада Всесвітній день передчасно народженої дитини. Мета цього дня — привернути увагу до проблем передчасних пологів, необхідності якісної медичної допомоги новонародженим та підтримки їхніх родин. Ініціативу започаткували 2008 року Європейський фонд допомоги новонародженим дітям (EFCNI) та батьківські організації. Згодом до неї долучилися представники різних країн, і день набув міжнародного масштабу.

17 листопада День дій проти раку шийки матки / © pexels.com

А ще 17 листопада День дій проти раку шийки матки. Основною причиною розвитку раку шийки матки є вірус папіломи людини (ВПЛ). Він передається переважно під час статевих контактів. У більшості випадків імунна система самостійно долає інфекцію, проте тривале збереження окремих високоонкогенних типів вірусу може призвести до передракових змін і розвитку злоякісної пухлини. За даними ВООЗ, близько 99% випадків раку шийки матки пов’язані з ВПЛ.

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