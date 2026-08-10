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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Яке 17 серпня свято — все про цей день, яке церковне свято

17 серпня, Міжнародний день чорного кота. Віряни вшановують пам’ять святого мученика Мирона. До Нового року залишився 141 день.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Яке свято 17 серпня 2026 року

Яке свято 17 серпня 2026 року / © ТСН

17 серпня 2026 року — понеділок. 1635-й день війни в Україні.

Яке свято 17 серпня

17 серпня віряни святкують День пам’яті святого мученика Мирона / © unsplash.com

17 серпня віряни святкують День пам’яті святого мученика Мирона / © unsplash.com

17 серпня віряни святкують День пам’яті святого мученика Мирона. Він був пресвітером, відомим своєю добротою, милосердям і відданістю Богові. За переказами, одного разу Мирон став на захист вірян, яких схопили під час богослужіння. За це його заарештували й змушували зректися християнської віри, але він залишився непохитним. Після жорстоких катувань святого стратили, а Церква вшанувала його як мученика за вірність Христу.

17 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день баклажана / © pexels.com

17 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день баклажана / © pexels.com

17 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день баклажана. Цей день створений для того, щоб привернути увагу до баклажана, його історії, користі та різноманітних способів приготування. Баклажан походить із Південної Азії, а згодом поширився по всьому світу й став важливим інгредієнтом кухонь різних народів.

17 серпня Міжнародний день чорного кота / © pexels.com

17 серпня Міжнародний день чорного кота / © pexels.com

Також 17 серпня Міжнародний день чорного кота. Протягом століть у різних культурах чорних котів помилково вважали символом нещастя або поганою прикметою. Насправді колір шерсті не має жодного зв’язку з характером чи поведінкою тварини. Чорні коти можуть бути такими ж лагідними, грайливими й відданими домашніми улюбленцями, як і коти будь-якого іншого забарвлення.

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