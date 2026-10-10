Яке свято 17 жовтня 2026 року / © ТСН

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17 жовтня 2026 року — субота. 1696-й день війни в Україні.

Яке свято 17 жовтня

17 жовтня віряни святкують День пам’яті пророка Осії / © pexels.com

17 жовтня віряни святкують День пам’яті пророка Осії. Особливість історії Осії — його шлюб із Гомер, жінкою, яка була йому невірною. У Книзі Осії цей болісний шлюб стає образом стосунків між Богом та Ізраїлем: народ відвертається від Бога й поклоняється іншим богам, але Бог не перестає його любити та закликає повернутися. Тому головна тема Книги Осії — вірна Божа любов попри людську невірність. Осія говорить і про покарання за гріх, і про прощення та відновлення після щирого покаяння.

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17 жовтня в Україні святкують День працівників целюлозно-паперової промисловості / © pexels.com

17 жовтня в Україні святкують День працівників целюлозно-паперової промисловості. Припадає на третю суботу жовтня. Свято було встановлене Указом Президента України № 885/2008 від 1 жовтня 2008 року на підтримку ініціативи працівників галузі. До професійного свята причетні працівники целюлозно-паперових комбінатів, паперових і картонних фабрик, підприємств із виробництва упаковки та інших виробів із паперу й картону, а також інженери, технологи та інші фахівці галузі.

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17 жовтня Всесвітній день співу / © pexels.com

Також 17 жовтня Всесвітній день співу. Припадає на третю суботу жовтня. Свято започаткував у США музикант Скотт Джонсон (Scott Johnson) 2012 року. Його задум полягав у тому, щоб люди різного віку, походження та музичних здібностей збиралися разом і співали не заради конкурсу чи професійного виступу, а заради спілкування, радості та відчуття єдності.

17 жовтня Міжнародний день ремонту / © pexels.com

А ще 17 жовтня Міжнародний день ремонту. Свято започаткували 2017 року за ініціативи міжнародного руху Open Repair Alliance. Його мета — нагадати, що побутову техніку, електроніку, одяг, меблі та інші речі часто можна полагодити й використовувати значно довше.

17 жовтня святкують Всесвітній День донорства та трансплантації органів / © pexels.com

17 жовтня святкують Всесвітній День донорства та трансплантації органів. Його головна мета — поширювати достовірну інформацію про донорство, заохочувати людей обговорювати своє ставлення до посмертного донорства з близькими та висловлювати свою волю відповідно до законодавства своєї країни.

17 жовтня Міжнародний день археології / © pexels.com

Також 17 жовтня Міжнародний день археології. Ініціативу започаткував Археологічний інститут Америки (Archaeological Institute of America, AIA). Спочатку, 2011 року, захід мав назву Національний день археології, а вже наступного року став міжнародним.

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17 жовтня Міжнародний день боротьби з бідністю / © pexels.com

А ще 17 жовтня Міжнародний день боротьби з бідністю. Історія цієї дати почалася 17 жовтня 1987 року, коли понад 100 тисяч людей зібралися на площі Трокадеро в Парижі — у місці, де 1948 року була підписана Загальна декларація прав людини. Учасники акції вшанували людей, які потерпають від бідності, голоду та насильства, і заявили, що бідність пов’язана з порушенням основоположних прав людини.

17 жовтня святкують Міжнародний день сирів із сирого молока / © pexels.com

17 жовтня святкують Міжнародний день сирів із сирого молока. Припадає на третю суботу жовтня. Ініціатором дня стала міжнародна організація Oldways Cheese Coalition, яка займається популяризацією традиційного сироваріння та збереженням різноманіття сирів. Уперше день провели 2015 року.

17 жовтня Всесвітній день травм / © pexels.com

Також 17 жовтня Всесвітній день травм. Ініціатива виникла 2011 року в Нью-Делі, Індія, на тлі занепокоєння великою кількістю смертей і тяжких травм унаслідок дорожньо-транспортних пригод. Згодом ідея дня поширилася за межі країни. Під травмою в цьому контексті мають на увазі насамперед фізичні ушкодження, отримані в ДТП, під час падінь, пожеж, нещасних випадків на роботі, занять спортом, стихійних лих, воєн та інших небезпечних ситуацій. Тобто цей день не слід плутати з ініціативами, присвяченими психологічній травмі.

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