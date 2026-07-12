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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Яке 18 липня свято — все про цей день, яке церковне свято

18 липня, Всесвітній день слухання. Віряни вшановують пам’ять святого мученика Якинта, що в Амастриді. До Нового року залишилося 169 днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Яке свято 18 липня 2026 року

Яке свято 18 липня 2026 року / © ТСН

18 липня 2026 року — субота. 1605-й день війни в Україні.

Яке свято 18 липня

18 липня віряни святкують День пам’яті святого мученика Якинта, що в Амастриді / © unsplash.com

18 липня віряни святкують День пам’яті святого мученика Якинта, що в Амастриді / © unsplash.com

18 липня віряни святкують День пам’яті святого мученика Якинта, що в Амастриді. За церковним переданням, він народився в благочестивій християнській родині й ще змалку відзначався глибокою вірою та святістю життя. Йому приписують дар чудотворення, а одним із найвідоміших чудес вважається воскресіння померлої дитини за його молитвою. У зрілому віці Якинт відкрито виступив проти язичництва: побачивши, як люди поклоняються дереву як божеству, він зрубав його. За це святого жорстоко катували — вибили зуби, волочили по землі та кинули до в’язниці, де він і відійшов до Господа, прийнявши мученицьку смерть за віру в Христа.

18 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день слухання / © pexels.com

18 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день слухання / © pexels.com

18 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день слухання. Дату обрали невипадково — це день народження канадського композитора й дослідника звукового середовища Реймонда Мюррея Шафера, який вважається засновником сучасної акустичної екології. Саме він закликав людей не лише чути звуки, а й усвідомлено прислухатися до світу навколо.

18 липня Міжнародний день Нельсона Мандели / © pexels.com

18 липня Міжнародний день Нельсона Мандели / © pexels.com

Також 18 липня Міжнародний день Нельсона Мандели. Мандела став символом боротьби проти політики апартеїду в Південній Африці. За свої переконання він провів 27 років у в’язниці, але після звільнення не закликав до помсти. Натомість він обрав шлях діалогу, примирення та єдності країни. 1994 року Мандела став першим демократично обраним президентом Південно-Африканської Республіки та доклав значних зусиль для побудови суспільства без расової дискримінації.

18 липня День ідеальної сім’ї / © pexels.com

18 липня День ідеальної сім’ї / © pexels.com

А ще 18 липня День ідеальної сім’ї. Ідея цього дня полягає в тому, щоб цінувати час, проведений із рідними, зміцнювати сімейні зв’язки та створювати спільні спогади. У багатьох родинах його відзначають просто: влаштовують сімейні вечері, спільні прогулянки, пікніки, настільні ігри або перегляд улюблених фільмів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
14
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