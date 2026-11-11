Яке свято 18 листопада 2026 року / © ТСН

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18 листопада 2026 року — середа. 1728-й день війни в Україні.

Яке свято 18 листопада

18 листопада віряни святкують День пам’яті мучеників Платона і Романа / © Pixabay

18 листопада віряни святкують День пам’яті мучеників Платона і Романа. Святий Платон жив у III столітті в місті Анкіра (сучасна Анкара, Туреччина). Він відкрито сповідував християнство, відмовився зректися віри та поклонятися язичницьким богам. За це його піддали жорстоким тортурам і стратили. Святий Роман — ранньохристиянський мученик, який також постраждав за сповідування християнської віри. Його пам’ять у церковній традиції пов’язана зі стійкістю, мужністю та вірністю Богові.

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18 листопада в Україні святкують День сержанта Збройних Сил / © КМДА

18 листопада в Україні святкують День сержанта Збройних Сил. Свято встановили 19 квітня 2019 року указом Президента України № 153/2019. Його запровадили, щоб вшанувати відданість, професіоналізм, мужність і героїзм сержантів, які захищають незалежність і територіальну цілісність України. Сержант часто є безпосереднім наставником солдатів і сполучною ланкою між особовим складом та офіцерами.

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18 листопада Всесвітній день боротьби проти хронічного обструктивного захворювання легень / © pexels.com

Також 18 листопада Всесвітній день боротьби проти хронічного обструктивного захворювання легень. Припадає на третю середу листопада. Мета цього дня — привернути увагу до одного з найпоширеніших хронічних захворювань дихальної системи, розповісти про його симптоми, фактори ризику, профілактику та можливості лікування. Хронічне обструктивне захворювання легень — це прогресувальна хвороба, за якої звужуються дихальні шляхи та порушується нормальний рух повітря в легенях. Через це людині стає дедалі важче дихати.

18 листопада Всесвітній день географічних інформаційних систем / © pexels.com

А ще 18 листопада Всесвітній день географічних інформаційних систем. Географічні інформаційні системи (ГІС, або GIS — Geographic Information Systems) — це комп’ютерні технології для збирання, зберігання, оброблення, аналізу та візуалізації даних, пов’язаних із певною територією. За допомогою ГІС можна створювати цифрові карти, поєднувати різні види інформації та знаходити закономірності, які складно помітити за звичайними таблицями чи текстовими даними.

18 листопада Всесвітній день запобігання та зцілення від сексуальної експлуатації, жорстокого поводження та насильства над дітьми / © pexels.com

18 листопада Всесвітній день запобігання та зцілення від сексуальної експлуатації, жорстокого поводження та насильства над дітьми. Мета цього дня — привернути увагу суспільства до проблеми сексуального насильства над дітьми, наголосити на необхідності захисту їхніх прав, запобігання злочинам і надання допомоги постраждалим. Сексуальна експлуатація, насильство та жорстоке поводження з дітьми залишаються серйозною проблемою в усьому світі. Такі злочини можуть відбуватися вдома, у навчальних закладах, під час позашкільних занять, на вулиці та в інтернеті.

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