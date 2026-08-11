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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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66
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Яке 18 серпня свято — все про цей день, яке церковне свято

18 серпня, Всесвітній день дослідження раку молочної залози. Віряни вшановують пам’ять святих мучеників Флора і Лавра. До Нового року залишилося 140 днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Яке свято 18 серпня 2026 року

Яке свято 18 серпня 2026 року / © ТСН

18 серпня 2026 року — вівторок. 1636-й день війни в Україні.

Яке свято 18 серпня

18 серпня віряни святкують День пам’яті святих мучеників Флора і Лавра / © pexels.com

18 серпня віряни святкують День пам’яті святих мучеників Флора і Лавра / © pexels.com

18 серпня віряни святкують День пам’яті святих мучеників Флора і Лавра. Рідні брати, які жили у II столітті та були вправними каменярами. За переказами, вони сповідували християнство й працювали над будівництвом язичницького храму. Отримані за роботу гроші брати роздали бідним, а після завершення будівництва закликали людей відмовитися від ідолопоклонства та увірувати в Христа. За це Флора і Лавра жорстоко катували, а потім живцем кинули до глибокого колодязя, де вони прийняли мученицьку смерть.

18 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день дослідження раку молочної залози / © pexels.com

18 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день дослідження раку молочної залози / © pexels.com

18 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день дослідження раку молочної залози. Його започаткували 2021 року, щоб привернути увагу до ролі наукових досліджень у профілактиці, ранній діагностиці та лікуванні раку молочної залози. Символічно дату обрали через статистику: 1 із 8 жінок протягом життя може зіткнутися з цим захворюванням. Головна мета цього дня — нагадати, що саме завдяки науковим відкриттям з’являються нові методи скринінгу, точніші способи діагностики, таргетна терапія та сучасні ліки, які значно підвищують шанси на одужання. Також день покликаний підтримати вчених, лікарів, пацієнтів і благодійні організації, які працюють над пошуком ефективних методів боротьби з хворобою.

18 серпня День протизаплідних засобів / © pexels.com

18 серпня День протизаплідних засобів / © pexels.com

Також 18 серпня День протизаплідних засобів. Мета цього дня — надати достовірну інформацію про засоби запобігання небажаній вагітності, сприяти зниженню кількості незапланованих вагітностей і поширювати знання про репродуктивне здоров’я. Особлива увага приділяється молоді, адже доступ до перевіреної інформації допомагає ухвалювати усвідомлені рішення щодо власного здоров’я.

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