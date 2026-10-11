Яке свято 18 жовтня 2026 року / © ТСН

Реклама

18 жовтня 2026 року — неділя. 1697-й день війни в Україні.

Яке свято 18 жовтня

18 жовтня віряни святкують День пам’яті апостола та євангеліста Луки / © pexels.com

18 жовтня віряни святкують День пам’яті апостола та євангеліста Луки. За переказами, Лука був лікарем, освіченою людиною та супутником апостола Павла під час його місіонерських подорожей. У своєму Євангелії він особливо наголошував на милосерді, прощенні та любові до ближнього. Саме в Євангелії від Луки містяться такі відомі притчі, як про доброго самарянина та про блудного сина.

Реклама

18 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день жіночого щастя / © pexels.com

18 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день жіночого щастя. Ініціаторкою свята вважають американку Карін Рокінд (Carin Rockind) — фахівчиню з позитивної психології та засновницю руху, спрямованого на підтримку жіночого добробуту. Ідея дня полягає в тому, щоб нагадати жінкам про важливість власних потреб, мрій, турботи про себе та права почуватися щасливими.

Реклама

18 жовтня День працівників харчової промисловості в Україні / © КМДА

Також 18 жовтня День працівників харчової промисловості в Україні. Свято було встановлене в Україні 1995 року указом президента. Воно покликане відзначити працю фахівців харчової галузі, від яких значною мірою залежать продовольче забезпечення країни, якість і різноманітність продуктів на наших столах. Цього дня вітають працівників хлібопекарської, кондитерської, молочної, м’ясної, рибної, олійно-жирової, цукрової та інших галузей харчової промисловості — технологів, інженерів, операторів виробництва, лабораторних працівників та багатьох інших спеціалістів.

18 жовтня Всесвітній день гітари / © pexels.com

А ще 18 жовтня Всесвітній день гітари. Свято об’єднує професійних гітаристів, композиторів, викладачів, майстрів музичних інструментів і звичайних шанувальників гітарної музики. Цього дня згадують видатних музикантів, слухають улюблені композиції, влаштовують концерти, майстер-класи та просто беруть до рук гітару.

18 жовтня святкують Міжнародний день краватки / © pexels.com

18 жовтня святкують Міжнародний день краватки. Історія краватки сягає XVII століття. Під час Тридцятилітньої війни хорватські військові носили на шиї характерні хустки, зав’язані особливим способом. Ця деталь одягу привернула увагу французів і стала модною при дворі короля Людовика XIV. Вважається, що французьке слово cravate походить від назви хорватів — Croates.

18 жовтня Всесвітній день менопаузи / © pexels.com

Також 18 жовтня Всесвітній день менопаузи. Його мета — підвищувати обізнаність про менопаузу, пов’язані з нею зміни в організмі та доступні способи підтримки здоров’я й самопочуття жінок у цей період. Ініціатива пов’язана з діяльністю Міжнародного товариства менопаузи (International Menopause Society), а інформаційні кампанії до цієї дати також підтримують організації та медичні фахівці в різних країнах.

Реклама

18 жовтня Європейський день боротьби з торгівлею людьми / © pexels.com

А ще 18 жовтня Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Його започаткував Європейський Союз 2007 року, щоб привернути увагу суспільства до проблеми торгівлі людьми, посилити її профілактику та захист постраждалих. Торгівля людьми може мати різні форми: сексуальна та трудова експлуатація, примусове жебрацтво, втягнення у злочинну діяльність, примусові шлюби та інші види експлуатації. Жертвами можуть стати жінки, чоловіки й діти незалежно від віку та соціального становища.

18 жовтня святкують Європейський день паперового пакету / © pexels.com

18 жовтня святкують Європейський день паперового пакету. Це екологічна ініціатива, покликана привернути увагу до відповідального використання паковання та популяризувати паперові пакети як багаторазову й придатну до перероблення альтернативу. Ініціатива виникла в Європі за участі виробників паперових пакетів і організації The Paper Bag. День покликаний нагадати про необхідність ощадливо використовувати природні ресурси, повторно користуватися пакованням і правильно сортувати відходи.

18 жовтня Міжнародний день легінсів / © pexels.com

Також 18 жовтня Міжнародний день легінсів. Воно присвячене одному з найпопулярніших предметів сучасного повсякденного та спортивного гардероба. Свято з’явилося порівняно недавно. Його започаткували 2019 року за участі американського бренду Fabletics, щоб відзначити популярність легінсів та їхнє перетворення зі спортивного одягу на універсальну частину повсякденного образу.

Новини партнерів

Новини партнерів